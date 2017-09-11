Евстифеев выигрывает на выборах в Марий Эл

В Марий Эл по результатам обработки 100% протоколов 88,27% голосов избирателей набрал временно исполняющий обязанности главы республики Александр Евстифеев («Единая Россия»)

По данным республиканского Центризбиркома, за Евстифеевым следует кандидат от ЛДПР Альберт Федоров с 5,06% голосов, третьей стала председатель совета марийского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталия Глущенко — 3,48% голосов.



Явка избирателей в республике составила 43,62%, в общей сложности проголосовали 236 тысячи 640 человек.



Напомним, бывший главы республики Марий Эл Леонид Маркелов досрочно освобожден от должности указом президента России Владимира Путина от 6 апреля 2017 года. Тем же указом Александр Евстифеев назначен временно исполняющим обязанности главы региона.



В отношении Маркелова 13 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.



