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  • 11.09, 09:19

    При стрельбе в частном доме в Техасе погибли семь человек

    1 комментарий

    При стрельбе в частном доме в Техасе погибли семь человек

    При стрельбе в частном доме в Техасе погибли семь человек

    По меньшей мере семь человек стали жертвами вооруженного нападения в частном доме в Техасе.

    По информации агентства Reuters, злоумышленник устроил стрельбу в одном из частных домов в американском городе Плейно. На место ЧП прибыл полицейский, который ликвидировал преступника во время перестрелки.

    Жертвами стрелка к тому моменту стали семь человек. Еще два человека с ранениями доставлены в больницу. Данные о их состоянии не сообщаются.

    Полиция начала расследование произошедшего. Выясняется, есть ли связь между преступником и его жертвами.

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