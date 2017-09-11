При стрельбе в частном доме в Техасе погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами вооруженного нападения в частном доме в Техасе.
По информации агентства Reuters, злоумышленник устроил стрельбу в одном из частных домов в американском городе Плейно. На место ЧП прибыл полицейский, который ликвидировал преступника во время перестрелки.
Жертвами стрелка к тому моменту стали семь человек. Еще два человека с ранениями доставлены в больницу. Данные о их состоянии не сообщаются.
Полиция начала расследование произошедшего. Выясняется, есть ли связь между преступником и его жертвами.
Жертвами стрелка к тому моменту стали семь человек. Еще два человека с ранениями доставлены в больницу. Данные о их состоянии не сообщаются.
Полиция начала расследование произошедшего. Выясняется, есть ли связь между преступником и его жертвами.
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