Захарова прокомментировала слова Меркель о Крыме и Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее сравнение канцлером ФРГ Ангелой Меркель воссоединения Крыма с Россией и объединения Германии.
На своей странице в соцсети Facebook Захарова иронично заметила, что, «упомянув упомянув полуостров в контексте объединения Германии», Меркель сумела «разрешить сложнейшую крымскую дилемму».
Мария Захарова: «Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии? Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что „объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого“, местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства».
Кроме того, отметила Захарова, заявление Меркель стало дополнительным «железобетонным» аргументом, «четко указывающим на историческую справедливость случившегося, так как разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины».
Представитель МИД также предположила, что после высказывания Меркель немецкие СМИ могут предположить, что канцлера «взломали» русские хакеры.
Мария Захарова: «Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что „русские хакеры“, которыми так активно пугают немцев, на этот раз „взломали“ не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен».
Ранее канцлер ФРГ в одном из интервью заявила, что признать воссоединение Крыма — это то же самое, что во времена существования ФРГ и ГДР оставить все как есть, а не стремиться к объединению. В Крыму уже ответили на ее слова, заявив, что она неверно провела историческую параллель.
Мария Захарова: «Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии? Ведь когда в 2015 году Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что „объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого“, местная публика зашлась от возмущения — по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства».
Кроме того, отметила Захарова, заявление Меркель стало дополнительным «железобетонным» аргументом, «четко указывающим на историческую справедливость случившегося, так как разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины».
Представитель МИД также предположила, что после высказывания Меркель немецкие СМИ могут предположить, что канцлера «взломали» русские хакеры.
Мария Захарова: «Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что „русские хакеры“, которыми так активно пугают немцев, на этот раз „взломали“ не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен».
Ранее канцлер ФРГ в одном из интервью заявила, что признать воссоединение Крыма — это то же самое, что во времена существования ФРГ и ГДР оставить все как есть, а не стремиться к объединению. В Крыму уже ответили на ее слова, заявив, что она неверно провела историческую параллель.
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