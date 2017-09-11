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  • 11.09, 07:49
    В регионах подводят итоги Единого дня голосования. Марий Эл, Свердловская область, выборы, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ регионах подводят итоги Единого дня голосования

    В регионах подводят итоги Единого дня голосования

    1 комментарий
    В регионах подводят итоги Единого дня голосования

    В регионах подводят итоги Единого дня голосования

    В регионах подводят итоги Единого дня голосования

      В ближайшие часы станут известны имена глав регионов, местных депутатов и мэров, избранных в Единый день голосования.

      Во всех 16 регионах, где выбирали глав субъектов, лидируют кандидаты от «Единой России». Окончательные итоги огласили в Новгородской области и Бурятии. Победили Андрей Никитин и Алексей Цыденов соответственно.

      В Белгородской области останется на своем посту Евгений Савченко. Он руководит регионом уже больше 20 лет. Большинство жителей Томской области проголосовали за Сергея Жвачкина, а в Свердловской выбрали Евгения Куйвашева.

      В Удмуртии с большим перевесом лидирует Александр Бречалов, в Марий Эл — Александр Евстифеев, а в Мордовии — Владимир Волков. В Ярославской области побеждает Дмитрий Миронов, в Кировской — Игорь Васильев, в Саратовской — Валерий Радаев. Один из самых молодых будущих губернаторов на этих выборах — Максим Решетников в Пермском крае. 38-летний кандидат получил больше 80% голосов — как и Николай Любимов в Рязанской области.

      Впервые после того, как Крым воссоединился с Россией, прямым голосованием избрали главу Севастополя. Лидирует Дмитрий Овсянников. В Карелии 60% набирает Артур Парфенчиков, а в Калининградской области побеждает Антон Алиханов.

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