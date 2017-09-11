Томская область и Бурятия выбрали глав регионов

Единороссы Сергей Жвачкин и Алексей Цыденов победили на выборах глав региона в Томской области и Бурятии соответственно.
Врио губернатора Томской области Жвачкин набрал 60,58% голосов избирателей, свидетельствуют данные обработки 100% протоколов всех 778 участковых избиркомов. Вторым стал кандидат от ЛДПР Алексей Диденко (19,38%), на третьем месте — кандидат от КПРФ Наталья Барышникова (11,58%).
В Бурятии победу одержал врио главы республики Алексей Цыденов (87,44% голосов). Второй — Батодалай Багдаев от «Коммунистов России» — 5,15%, у Сергея Дороша (ЛДПР) — 4,39%.
В Мордовии за Владимира Волкова проголосовали 89,17% избирателей. Вторым идет коммунист Дмитрий Кузякин — его предварительный результат 4,19%. Официальные итоги выборов будут подведены не раньше 10:00, отмечает ТАСС.
Кроме того, в Рязанской области с большим отрывом лидирует нынешний врио губернатора Николай Любимов. По итогам обработки 99% протоколов, он набрал 80,18%. Ближайший преследователь жириновец Александр Шерин получил 8,41% голосов.
В Бурятии победу одержал врио главы республики Алексей Цыденов (87,44% голосов). Второй — Батодалай Багдаев от «Коммунистов России» — 5,15%, у Сергея Дороша (ЛДПР) — 4,39%.
В Мордовии за Владимира Волкова проголосовали 89,17% избирателей. Вторым идет коммунист Дмитрий Кузякин — его предварительный результат 4,19%. Официальные итоги выборов будут подведены не раньше 10:00, отмечает ТАСС.
Кроме того, в Рязанской области с большим отрывом лидирует нынешний врио губернатора Николай Любимов. По итогам обработки 99% протоколов, он набрал 80,18%. Ближайший преследователь жириновец Александр Шерин получил 8,41% голосов.
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