На Кубке мира по шахматам канадцу запретили играть в шортах

Скандал разгорелся на Кубке мира по шахматам в Тбилиси. Канадского шахматиста украинского происхождения не допустили к игре, потому что он был в шортах.
Инцидент произошел с шахматистом Антоном Ковалёвым. Два тура он провел в клетчатых бриджах, причем успел выбить из борьбы индийца Виши Ананда. В третьем туре организаторы попросили канадца переодеться.
Ковалёв объяснял, что в таком виде уже провел несколько игр, и никаких претензий не было, однако понимания не нашел. Разгневанный шахматист покинул помещение и не вернулся. Ему засчитали техническое поражение.
Позднее выяснилось, что Ковалёв и вовсе покинул турнир. Он объяснил это тем, что один из организаторов кричал на него и обозвал «цыганом». По словам канадца, если бы инцидент ограничился судейским внушением, он пошел бы и купил брюки. Однако хамство организаторов заставило его уехать, сообщает сайт Вести.Ru.
Ковалёв объяснял, что в таком виде уже провел несколько игр, и никаких претензий не было, однако понимания не нашел. Разгневанный шахматист покинул помещение и не вернулся. Ему засчитали техническое поражение.
Позднее выяснилось, что Ковалёв и вовсе покинул турнир. Он объяснил это тем, что один из организаторов кричал на него и обозвал «цыганом». По словам канадца, если бы инцидент ограничился судейским внушением, он пошел бы и купил брюки. Однако хамство организаторов заставило его уехать, сообщает сайт Вести.Ru.
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