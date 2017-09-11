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  • 11.09, 06:17

    На Кубке мира по шахматам канадцу запретили играть в шортах

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    • Фото: @Chess__News /twitter.com
    На Кубке мира по шахматам канадцу запретили играть в шортах

    На Кубке мира по шахматам канадцу запретили играть в шортах

    На Кубке мира по шахматам канадцу запретили играть в шортах
  • Фото: @Chess__News /twitter.com

    • Скандал разгорелся на Кубке мира по шахматам в Тбилиси. Канадского шахматиста украинского происхождения не допустили к игре, потому что он был в шортах.

    Инцидент произошел с шахматистом Антоном Ковалёвым. Два тура он провел в клетчатых бриджах, причем успел выбить из борьбы индийца Виши Ананда. В третьем туре организаторы попросили канадца переодеться.

    Ковалёв объяснял, что в таком виде уже провел несколько игр, и никаких претензий не было, однако понимания не нашел. Разгневанный шахматист покинул помещение и не вернулся. Ему засчитали техническое поражение.

    Позднее выяснилось, что Ковалёв и вовсе покинул турнир. Он объяснил это тем, что один из организаторов кричал на него и обозвал «цыганом». По словам канадца, если бы инцидент ограничился судейским внушением, он пошел бы и купил брюки. Однако хамство организаторов заставило его уехать, сообщает сайт Вести.Ru.

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