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  • 11.09, 04:46

    «Ирма» затопила город на юго-западе Флориды

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    «Ирма» затопила город на юго-западе Флориды

    «Ирма» затопила город на <nobr>юго-западе</nobr> Флориды

    Уровень воды на юго-западе Флориды поднялся на 2,1 метра за 90 минут из-за прохождения урагана «Ирма».

    Речь идет о городе Нейплс, сообщает ТАСС. Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил о смертельно опасных наводнении и ветре во Флориде.




    Ураган «Ирма» в воскресенье ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Стихия спровоцировала появление нескольких торнадо на территории штата. Существует угроза для местных АЭС и аэропорта Орландо.

    «Ирма», по оценкам экспертов, является самым мощным ураганом из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений.

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