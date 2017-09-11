«Ирма» затопила город на юго-западе Флориды

Уровень воды на
юго-западе Флориды поднялся на 2,1 метра за 90 минут из-за прохождения урагана «Ирма».
Речь идет о городе Нейплс, сообщает ТАСС. Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил о смертельно опасных наводнении и ветре во Флориде.
Ураган «Ирма» в воскресенье ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Стихия спровоцировала появление нескольких торнадо на территории штата. Существует угроза для местных АЭС и аэропорта Орландо.
«Ирма», по оценкам экспертов, является самым мощным ураганом из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений.
Desastre causado por #Irma en la Ciudad de Naples, #Florida— Noticias 4Visión (@noticias4vision) 10 сентября 2017 г.
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Video out of Naples, Florida shows the roof of a gas station blowing off in Hurricane #Irma pic.twitter.com/aPkjBPUut0— Breaking911 Nature (@B911Nature) 11 сентября 2017 г.
Ураган «Ирма» в воскресенье ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Стихия спровоцировала появление нескольких торнадо на территории штата. Существует угроза для местных АЭС и аэропорта Орландо.
«Ирма», по оценкам экспертов, является самым мощным ураганом из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений.
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