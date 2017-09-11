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  • 11.09, 03:15

    Миронов побеждает на губернаторских выборах в Ярославской области

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Миронов побеждает на губернаторских выборах в Ярославской области

    Миронов побеждает на губернаторских выборах в Ярославской области

    Миронов побеждает на губернаторских выборах в Ярославской области
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов с большим отрывом лидирует на выборах главы региона.

    По данным после обработки 90,6% протоколов, у единоросса Миронова — 79,51%. Ближайшие соперники Михаил Парамонов и Сергей Балабаев набрали 8,69% и 5,67% соответственно.

    Губернаторские выборы проводятся в Ярославской области впервые с 2003 года, отмечает «Интерфакс».

    Заканчивают считать голоса в Удмуртии. Там после обработки 95% бюллетеней набрал 78,01% голосов врио главы республики Александр Бречалов («Единая Россия»). Врио главы Карелии Артур Парфенчиков набирает более 60% голосов по результатам обработки 75,85% протоколов, сообщает ТАСС.

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