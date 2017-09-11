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  • 11.09, 01:45

    Васильев лидирует на выборах главы Кировской области

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    • Фото: РИА Новости
    Васильев лидирует на выборах главы Кировской области

    Васильев лидирует на выборах главы Кировской области

    Васильев лидирует на выборах главы Кировской области
  • Фото: РИА Новости

    • Врио губернатора Кировской области единоросс Игорь Васильев после обработки 51% протоколов набирает 63,89% голосов на выборах главы региона.

    Промежуточные результаты других кандидатов: Николай Барсуков («Коммунисты России») — 4,21%, Сергей Мамаев (КПРФ) — 20,25%, Кирилл Черкасов (ЛДПР) — 9,26%, передает РИА Новости.

    Приходят данные и из других регионов. В Марий Эл лидирует нынешний врио главы республики, единоросс Александр Евстифеев — 88,09% после обработки 82,08% протоколов. В Пермском крае лидерство захватил врио губернатора Максим Решетников («Единая Россия»). По результатам обработки 75,22% бюллетеней, он набирает 81,9% голосов.

    В Севастополе сохраняет лидерство исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников. После обработки 73,91% бюллетеней у него 72,08%, передает «Интерфакс».

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