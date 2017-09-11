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  • 11.09, 01:45

    Единоросс Никитин побеждает на выборах губернатора Новгородской области

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Единоросс Никитин побеждает на выборах губернатора Новгородской области

    Единоросс Никитин побеждает на выборах губернатора Новгородской области

    Единоросс Никитин побеждает на выборах губернатора Новгородской области
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин одерживает победу на выборах главы региона.

    Такие данные после обработки 99% протоколов УИК приводит «Интерфакс».

    Единоросс Никитин набрал 68,01% голосов избирателей, за него проголосовали 94 тыс. 972 человек. Его ближайшая соперница, коммунистка Ольга Ефимова набрала 16,22% (22 тыс. 650 голосов).

    Кроме того, по последним данным, на выборах главы Мордовии лидирует единоросс Владимир Волков. По итогам обработки 80,13% протоколов, за него отдали голоса 89,95% избирателей, у остальных кандидатов результаты от 0,65% до 3,97%, передает РИА Новости.

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