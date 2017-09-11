Единоросс Никитин побеждает на выборах губернатора Новгородской области

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин одерживает победу на выборах главы региона.
Такие данные после обработки 99% протоколов УИК приводит «Интерфакс».
Единоросс Никитин набрал 68,01% голосов избирателей, за него проголосовали 94 тыс. 972 человек. Его ближайшая соперница, коммунистка Ольга Ефимова набрала 16,22% (22 тыс. 650 голосов).
Кроме того, по последним данным, на выборах главы Мордовии лидирует единоросс Владимир Волков. По итогам обработки 80,13% протоколов, за него отдали голоса 89,95% избирателей, у остальных кандидатов результаты от 0,65% до 3,97%, передает РИА Новости.
Единоросс Никитин набрал 68,01% голосов избирателей, за него проголосовали 94 тыс. 972 человек. Его ближайшая соперница, коммунистка Ольга Ефимова набрала 16,22% (22 тыс. 650 голосов).
Кроме того, по последним данным, на выборах главы Мордовии лидирует единоросс Владимир Волков. По итогам обработки 80,13% протоколов, за него отдали голоса 89,95% избирателей, у остальных кандидатов результаты от 0,65% до 3,97%, передает РИА Новости.
Комментарии