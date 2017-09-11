Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп подписал документ об объявлении в штате Флорида режима крупного стихийного бедствия. Ранее об этом попросил губернатор штата Рик Скотт.
Этот шаг позволяет без задержек направить федеральные средства на помощь пострадавшим от урагана «Ирма» и оплату сверхурочных госслужащим, сообщает ТАСС. Рик Скотт отметил, что Трамп утвердил его запрос в течение нескольких часов.
Также Трамп заявил, что вскоре отправится в Южную Флориду, принявшую основной удар стихии. Саму «Ирму» президент назвал «каким-то огромным монстром», передает РИА Новости.
Ураган обрушился на Флориду в воскресенье. По последним данным, мощность «Ирмы» снизилась до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона.
President Trump approves disaster declaration for Florida https://t.co/xSJAKrND6i #HurricaneIrma https://t.co/bzBQgvHWx5— CNN Breaking News (@cnnbrk) 10 сентября 2017 г.
Также Трамп заявил, что вскоре отправится в Южную Флориду, принявшую основной удар стихии. Саму «Ирму» президент назвал «каким-то огромным монстром», передает РИА Новости.
Ураган обрушился на Флориду в воскресенье. По последним данным, мощность «Ирмы» снизилась до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона.
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