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  • 11.09, 01:45

    Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего стихийного бедствия

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    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Yang
    Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего стихийного бедствия

    Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего стихийного бедствия

    Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего стихийного бедствия
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Yang

    • Президент США Дональд Трамп подписал документ об объявлении в штате Флорида режима крупного стихийного бедствия. Ранее об этом попросил губернатор штата Рик Скотт.

    Этот шаг позволяет без задержек направить федеральные средства на помощь пострадавшим от урагана «Ирма» и оплату сверхурочных госслужащим, сообщает ТАСС. Рик Скотт отметил, что Трамп утвердил его запрос в течение нескольких часов.


    Также Трамп заявил, что вскоре отправится в Южную Флориду, принявшую основной удар стихии. Саму «Ирму» президент назвал «каким-то огромным монстром», передает РИА Новости.

    Ураган обрушился на Флориду в воскресенье. По последним данным, мощность «Ирмы» снизилась до второй категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона.

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