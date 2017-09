В Майами из-за «Ирмы» рушатся стрелы кранов

BREAKING: A 2nd Crane Has Collapsed & Is Dangling From Unfinished Building In Downtown #Miami pic.twitter.com/fjljeznYli — KOKE REPORT (@KokeReport) 10 сентября 2017 г.

BREAKING: A construction crane in downtown Miami has cracked, a city official says https://t.co/UAjBkLGqxZ #HurricaneIrma pic.twitter.com/I5Lxdhf21e — CNN Breaking News (@cnnbrk) 10 сентября 2017 г.

В результате первого инцидента стрела крана рухнула с высоты 40-го этажа. Во время второго ЧП стрела крана обрушилась на строящееся здание.Обе аварии произошли в одном и том же районе Майами, где установлены 20 строительных кранов. Сейчас стрелы и поворотные механизмы болтаются на ветру. Власти Майами ранее рекомендовали жителям держаться от центра города подальше.Ураган «Ирма» на подходе к Флориде ослаб до 3-й категории . Эпицентр в настоящий момент находится над островом Марко-Айленд в 15 км юго-восточнее города Нейплс.