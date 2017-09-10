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  • 11.09, 00:13

    В Майами из-за «Ирмы» рушатся стрелы кранов

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria
    В Майами <nobr>из-за</nobr> «Ирмы» рушатся стрелы кранов

    В Майами из-за «Ирмы» рушатся стрелы кранов

    В Майами <nobr>из-за</nobr> «Ирмы» рушатся стрелы кранов
  • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria

    • В центре Майами сразу два строительных крана не выдержали натиска урагана «Ирма».

    В результате первого инцидента стрела крана рухнула с высоты 40-го этажа. Во время второго ЧП стрела крана обрушилась на строящееся здание.






    Обе аварии произошли в одном и том же районе Майами, где установлены 20 строительных кранов. Сейчас стрелы и поворотные механизмы болтаются на ветру. Власти Майами ранее рекомендовали жителям держаться от центра города подальше.

    смотреть«Ирмагеддон»: эвакуация во Флориде стала самой массовой в истории США
    «Ирмагеддон»: эвакуация во Флориде стала самой массовой в истории США
    Ураган «Ирма» на подходе к Флориде ослаб до 3-й категории. Эпицентр в настоящий момент находится над островом Марко-Айленд в 15 км юго-восточнее города Нейплс.

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