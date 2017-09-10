«Ирма» спровоцировала несколько торнадо во Флориде

Ураган «Ирма» проходит над Флоридой. Стихия обрушилась на остров Марко неподалеку от
юго-западного побережья штата.
Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.
Кроме того, по данным центра, на территории Флориды образовались минимум пять торнадо. В округе Сент-Луси тонадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light.
Как сообщалось ранее, ураган «Ирма», добравшись до Флориды, ослаб до 3-й категории мощности из пяти.
hurrtrackerapp: Extreme winds from the eyewall on Marco Island, FL. (🎥: 9Cowboysrule) #Irma pic.twitter.com/z8NX2YeWII— BullTruth Magazine (@bulltruthmag) 10 сентября 2017 г.
JUST IN: This video was taken in Marco Island as Hurricane Irma made landfall.— WPBF 25 News (@WPBF25News) 10 сентября 2017 г.
THE LATEST: https://t.co/kDtX4u4T3A pic.twitter.com/QV4Q9i7hfX
Кроме того, по данным центра, на территории Флориды образовались минимум пять торнадо. В округе Сент-Луси тонадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light.
Как сообщалось ранее, ураган «Ирма», добравшись до Флориды, ослаб до 3-й категории мощности из пяти.
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