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  • 11.09, 00:13

    «Ирма» спровоцировала несколько торнадо во Флориде

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    «Ирма» спровоцировала несколько торнадо во Флориде

    «Ирма» спровоцировала несколько торнадо во Флориде

    «Ирма» спровоцировала несколько торнадо во Флориде
  • Фото: Associated Press © 2017, David Goldman

    • Ураган «Ирма» проходит над Флоридой. Стихия обрушилась на остров Марко неподалеку от юго-западного побережья штата.

    Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.




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    Кроме того, по данным центра, на территории Флориды образовались минимум пять торнадо. В округе Сент-Луси тонадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light.

    Как сообщалось ранее, ураган «Ирма», добравшись до Флориды, ослаб до 3-й категории мощности из пяти.

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