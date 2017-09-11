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  • 11.09, 01:45

    Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

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    Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

    Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

    Врио главы Удмуртии, представитель «Единой России» Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона.

    После обработки более 50% голосов Бречалов набирает 77,71%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский изберком. Кандидат от КПРФ Владимир Бодров набрал 8,92%, справоросс Фарид Юнусов — 4,95%.

    Представители «Единой России» лидируют также на выборах в Карелии, Ярославской и Рязанской областях.

    В Карелии Артур Парфенчиков набирает 59,82% голосов после обработки 12,18% протоколов. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на момент обработки 65% протоколов УИК получает 79,99%. В Рязанской области после обработки 80% протоколов УИК с 80,35% лидирует Николай Любимов.

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