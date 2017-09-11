Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Врио главы Удмуртии, представитель «Единой России» Александр Бречалов лидирует на выборах главы региона.
После обработки более 50% голосов Бречалов набирает 77,71%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский изберком. Кандидат от КПРФ Владимир Бодров набрал 8,92%, справоросс Фарид Юнусов — 4,95%.
Представители «Единой России» лидируют также на выборах в Карелии, Ярославской и Рязанской областях.
В Карелии Артур Парфенчиков набирает 59,82% голосов после обработки 12,18% протоколов. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на момент обработки 65% протоколов УИК получает 79,99%. В Рязанской области после обработки 80% протоколов УИК с 80,35% лидирует Николай Любимов.
Представители «Единой России» лидируют также на выборах в Карелии, Ярославской и Рязанской областях.
В Карелии Артур Парфенчиков набирает 59,82% голосов после обработки 12,18% протоколов. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на момент обработки 65% протоколов УИК получает 79,99%. В Рязанской области после обработки 80% протоколов УИК с 80,35% лидирует Николай Любимов.
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