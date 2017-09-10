Медведев: губернаторам и депутатам предстоит работа по исполнению наказов избирателей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил вновь избранных губернаторов и депутатов, что работа по исполнению предвыборных обещаний должна продолжаться без остановок.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Этот день прошел для нашей партии весьма благоприятно. Но самое главное всё равно впереди — и для высших должностных лиц субъектов Федерации, то есть губернаторов, которые были избраны сегодня, и для депутатов различных уровней, главным является исполнение всех тех обязательств, всех тех наказов, которые вы получили от наших граждан».
Глава правительства подчеркнул, что Единым днем голосования «не завершается наша работа, а только начинается, и эта работа должна продолжаться круглый год и практически без остановок», передает «Интерфакс».
Также в ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии Медведев дал высокую оценку выборам, которые в Единый день голосования состоялись в 82 из 85 регионов страны.
Глава правительства подчеркнул, что Единым днем голосования «не завершается наша работа, а только начинается, и эта работа должна продолжаться круглый год и практически без остановок», передает «Интерфакс».
Также в ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии Медведев дал высокую оценку выборам, которые в Единый день голосования состоялись в 82 из 85 регионов страны.
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