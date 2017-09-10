Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.09, 22:42

    Медведев: губернаторам и депутатам предстоит работа по исполнению наказов избирателей

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Александр Астафьев
    Медведев: губернаторам и депутатам предстоит работа по исполнению наказов избирателей

    Медведев: губернаторам и депутатам предстоит работа по исполнению наказов избирателей

    Медведев: губернаторам и депутатам предстоит работа по исполнению наказов избирателей
  • Фото: РИА Новости, Александр Астафьев

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил вновь избранных губернаторов и депутатов, что работа по исполнению предвыборных обещаний должна продолжаться без остановок.

    Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Этот день прошел для нашей партии весьма благоприятно. Но самое главное всё равно впереди — и для высших должностных лиц субъектов Федерации, то есть губернаторов, которые были избраны сегодня, и для депутатов различных уровней, главным является исполнение всех тех обязательств, всех тех наказов, которые вы получили от наших граждан».

    Глава правительства подчеркнул, что Единым днем голосования «не завершается наша работа, а только начинается, и эта работа должна продолжаться круглый год и практически без остановок», передает «Интерфакс».

    смотретьЕдиный день голосования отметился большой явкой вопреки прогнозам экспертов
    Единый день голосования отметился большой явкой вопреки прогнозам экспертов
    Также в ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии Медведев дал высокую оценку выборам, которые в Единый день голосования состоялись в 82 из 85 регионов страны.

    Новости по теме

    Единый день голосования

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru