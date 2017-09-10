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  • 10.09, 22:43

    Миронов побеждает на выборах губернатора Ярославской области

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    Миронов побеждает на выборах губернатора Ярославской области

    Миронов побеждает на выборах губернатора Ярославской области

    Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов лидирует на выборах главы региона с большим отрывом. Об этом свидетельствуют данные экзитпола.

    Как сообщил «Интерфаксу» организатор опроса, Дмитрий Миронов набрал 69,5% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Парамонов (7,9%). Третий — кандидат от ПАРНАСа Сергей Балабаев (5,2%).

    Ранее сообщалось, что единороссы лидируют на выборах глав регионов в Томской и Саратовской областях, а также в Пермском крае, Бурятии и Севастополе.

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    По последним данным, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона после обработки уже более четверти протоколов с результатом 61,83% голосов. Владимир Волков, также представляющий «Единую Россию», лидирует на выборах руководителя Мордовии с более чем 92% голосов по итогам обработки более 7% протоколов.

    Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,5% голосов на выборах главы региона после подсчета 10,62% бюллетеней, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.

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