Миронов побеждает на выборах губернатора Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов лидирует на выборах главы региона с большим отрывом. Об этом свидетельствуют данные экзитпола.
Как сообщил «Интерфаксу» организатор опроса, Дмитрий Миронов набрал 69,5% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Парамонов (7,9%). Третий — кандидат от ПАРНАСа Сергей Балабаев (5,2%).
Ранее сообщалось, что единороссы лидируют на выборах глав регионов в Томской и Саратовской областях, а также в Пермском крае, Бурятии и Севастополе.
По последним данным, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона после обработки уже более четверти протоколов с результатом 61,83% голосов. Владимир Волков, также представляющий «Единую Россию», лидирует на выборах руководителя Мордовии с более чем 92% голосов по итогам обработки более 7% протоколов.
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,5% голосов на выборах главы региона после подсчета 10,62% бюллетеней, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.
Ранее сообщалось, что единороссы лидируют на выборах глав регионов в Томской и Саратовской областях, а также в Пермском крае, Бурятии и Севастополе.
По последним данным, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона после обработки уже более четверти протоколов с результатом 61,83% голосов. Владимир Волков, также представляющий «Единую Россию», лидирует на выборах руководителя Мордовии с более чем 92% голосов по итогам обработки более 7% протоколов.
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 82,5% голосов на выборах главы региона после подсчета 10,62% бюллетеней, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.
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