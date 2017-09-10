Спланированный обман мусульман: как Мьянма может стать очередным плацдармом для джихада

Весь мир на неделе вдруг заговорил о мусульманах рохинджа и их конфликте с армией Мьянмы. Конфликте, который длится уже несколько десятилетий, и который вдруг именно сейчас назвали геноцидом мусульман.
И каждый мусульманин, конечно, должен защитить братьев по вере. Это расчет на нормальную реакцию человека — ведь так же уводили молодых людей, показывая им ролики, как Асад якобы травит детей зарином. Теперь — мусульмане рохинджа. И неважно, что большинство не знают, где Мьянма. Они не знали, где Мосул и Дейр-эз-Зор.
Де-факто глава страны — лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, 15 лет просидевшая под домашним арестом. Последовательница идей Ганди уверяет, что кто-то пытается обмануть мир, выдавая гражданскую войну, которая идет много лет, за этнические чистки. Да, рохинджа заявляют, что против них мьянманская армия проводит рейды. Армия заявляет, что это — ответ на резко участившиеся нападения «Армии спасения рохинджа».
Свою позицию Аун Сан Су Чжи озвучивала еще в апреле, пытаясь достучаться до Запада. В мае в Мьянму прилетел глава МИД Британии и предложил помочь с демократизацией страны. Точно так же до Запада пытался достучаться Каддафи, когда уверял, что на Ливию напали экстремисты, что происходящее нельзя назвать демократической революцией. Его никто не стал слушать. Сейчас Ливия разрушена.
Аун Сан Су Чжи уже позвонила Эрдогану, который очень влияет на умы единоверцев, со словами «на вас идет огромный айсберг дезинформации, все делается, чтобы сыграть на руку террористам». Может быть, результат разговора — сегодняшнее заявление «Армии спасения рохинджа» о прекращении огня на месяц, чтобы подвезли гуманитарную помощь.
То есть что происходит на самом деле — непонятно. Но если Сан Су Чжи права, то получается, что прямо сейчас на наших глазах рождается следующий плацдарм для джихада.
Подробности — в видеоматериале.
Де-факто глава страны — лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, 15 лет просидевшая под домашним арестом. Последовательница идей Ганди уверяет, что кто-то пытается обмануть мир, выдавая гражданскую войну, которая идет много лет, за этнические чистки. Да, рохинджа заявляют, что против них мьянманская армия проводит рейды. Армия заявляет, что это — ответ на резко участившиеся нападения «Армии спасения рохинджа».
Свою позицию Аун Сан Су Чжи озвучивала еще в апреле, пытаясь достучаться до Запада. В мае в Мьянму прилетел глава МИД Британии и предложил помочь с демократизацией страны. Точно так же до Запада пытался достучаться Каддафи, когда уверял, что на Ливию напали экстремисты, что происходящее нельзя назвать демократической революцией. Его никто не стал слушать. Сейчас Ливия разрушена.
Аун Сан Су Чжи уже позвонила Эрдогану, который очень влияет на умы единоверцев, со словами «на вас идет огромный айсберг дезинформации, все делается, чтобы сыграть на руку террористам». Может быть, результат разговора — сегодняшнее заявление «Армии спасения рохинджа» о прекращении огня на месяц, чтобы подвезли гуманитарную помощь.
То есть что происходит на самом деле — непонятно. Но если Сан Су Чжи права, то получается, что прямо сейчас на наших глазах рождается следующий плацдарм для джихада.
Подробности — в видеоматериале.
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