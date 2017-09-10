Спасший ивантеевских школьников таксист рассказал о стрельбе

В подмосковной Ивантеевке ученик зашел в класс, напал на учительницу с топором и начал стрелять по одноклассникам. Это была бойня, которую он готовил. И на нее никто из взрослых не отреагировал.
Охранник пропустил в школу ученика в плаще, берцах, с армейским рюкзаком и опозданием почти на три урока. Всего один вопрос девятикласснику мог бы все остановить, но его никто не задал — ни у поста охраны, ни на улице.
Последние слова девятиклассника перед «сюрпризом»: «Я ждал этого три года». Потом крики, выстрелы и взрывы. Учителя успокаивали малышей, пока парень орудовал за стенкой.
Таксист Евгений Созинов был первым, кто пришел на помощь. Не охранник, а случайный человек снимал висевших на карнизе школьников, спас четверых.
Евгений Созинов, таксист: «Скорее всего травмат, пневматика таких звуков не издает».
Школьники говорят, что стрелок мог с закрытыми глазами собрать однозарядное ружье из труб, гвоздей и пороха. На берегу местной речки он отрабатывал стрельбу на точность — везде битое стекло. И делал это на глазах у постоянных зрителей — в 100 метрах находится многоквартирный дом.
Ученики говорили: директор знал, что ребенок опасный. Возможно, директору придется говорить о стрельбе, о контракте с ЧОПом, чей сотрудник устранился в критический момент, в другом месте. Обвинение в халатности грозит и школьному психологу — в середине лета она заявила, что мальчик полностью здоров.
Почему уже не в первый раз в школу удается пронести оружие? И что делать, если взрослые не замечают страшную подростковую жестокость и агрессию? Ответы на эти вопросы — в материале корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
Последние слова девятиклассника перед «сюрпризом»: «Я ждал этого три года». Потом крики, выстрелы и взрывы. Учителя успокаивали малышей, пока парень орудовал за стенкой.
Таксист Евгений Созинов был первым, кто пришел на помощь. Не охранник, а случайный человек снимал висевших на карнизе школьников, спас четверых.
Евгений Созинов, таксист: «Скорее всего травмат, пневматика таких звуков не издает».
Школьники говорят, что стрелок мог с закрытыми глазами собрать однозарядное ружье из труб, гвоздей и пороха. На берегу местной речки он отрабатывал стрельбу на точность — везде битое стекло. И делал это на глазах у постоянных зрителей — в 100 метрах находится многоквартирный дом.
Ученики говорили: директор знал, что ребенок опасный. Возможно, директору придется говорить о стрельбе, о контракте с ЧОПом, чей сотрудник устранился в критический момент, в другом месте. Обвинение в халатности грозит и школьному психологу — в середине лета она заявила, что мальчик полностью здоров.
Почему уже не в первый раз в школу удается пронести оружие? И что делать, если взрослые не замечают страшную подростковую жестокость и агрессию? Ответы на эти вопросы — в материале корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
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