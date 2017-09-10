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  • 10.09, 21:12
    Спасший ивантеевских школьников таксист рассказал о стрельбе. дети и подростки, Московская область, нападения, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасший ивантеевских школьников таксист рассказал о стрельбе

    Спасший ивантеевских школьников таксист рассказал о стрельбе

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    Спасший ивантеевских школьников таксист рассказал о стрельбе

    Спасший ивантеевских школьников таксист рассказал о стрельбе

    Спасший ивантеевских школьников таксист рассказал о стрельбе

      В подмосковной Ивантеевке ученик зашел в класс, напал на учительницу с топором и начал стрелять по одноклассникам. Это была бойня, которую он готовил. И на нее никто из взрослых не отреагировал.

      Охранник пропустил в школу ученика в плаще, берцах, с армейским рюкзаком и опозданием почти на три урока. Всего один вопрос девятикласснику мог бы все остановить, но его никто не задал — ни у поста охраны, ни на улице.

      Последние слова девятиклассника перед «сюрпризом»: «Я ждал этого три года». Потом крики, выстрелы и взрывы. Учителя успокаивали малышей, пока парень орудовал за стенкой.

      Таксист Евгений Созинов был первым, кто пришел на помощь. Не охранник, а случайный человек снимал висевших на карнизе школьников, спас четверых.

      Евгений Созинов, таксист: «Скорее всего травмат, пневматика таких звуков не издает».

      Школьники говорят, что стрелок мог с закрытыми глазами собрать однозарядное ружье из труб, гвоздей и пороха. На берегу местной речки он отрабатывал стрельбу на точность — везде битое стекло. И делал это на глазах у постоянных зрителей — в 100 метрах находится многоквартирный дом.

      Ученики говорили: директор знал, что ребенок опасный. Возможно, директору придется говорить о стрельбе, о контракте с ЧОПом, чей сотрудник устранился в критический момент, в другом месте. Обвинение в халатности грозит и школьному психологу — в середине лета она заявила, что мальчик полностью здоров.

      Почему уже не в первый раз в школу удается пронести оружие? И что делать, если взрослые не замечают страшную подростковую жестокость и агрессию? Ответы на эти вопросы — в материале корреспондента НТВ Анатолия Майорова.

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