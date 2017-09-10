Захарова назвала трусом постпреда Украины при ООН

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление украинского дипломата о покойном постпреде России при ООН Виталии Чуркине.
Мария Захарова раскритиковала постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, который сравнил работу действующего постпреда РФ Василия Небензи с деятельностью его покойного предшественника Виталия Чуркина, пишет РБК. Украинский дипломат нелестно высказался в адрес Чуркина и заявил, что в отношении российской делегации к Украине с назначением Небензи больше не ощущается «наглости и неприкрытой злости».
Мария Захарова: «Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил».
На слова Ельченко отреагировали и в Совфеде, передает РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что слова постпреда Украины при ООН о Чуркине характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого Ельченко.
Франц Клинцевич: «Все это более чем странно. Бросать подобные обвинения в адрес безвременно ушедшего из жизни коллеги вообще не принято среди дипломатов».
А член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел неуместными высказывания украинского постпреда при ООН Владимира Ельченко о российских дипломатах.
Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля года за день до своего 65-летия. Он занимал должность постпреда РФ при ООН с 2006 года.
Мария Захарова: «Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил».
На слова Ельченко отреагировали и в Совфеде, передает РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что слова постпреда Украины при ООН о Чуркине характеризуют не только позицию Киева, но и личность самого Ельченко.
Франц Клинцевич: «Все это более чем странно. Бросать подобные обвинения в адрес безвременно ушедшего из жизни коллеги вообще не принято среди дипломатов».
А член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел неуместными высказывания украинского постпреда при ООН Владимира Ельченко о российских дипломатах.
Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля года за день до своего 65-летия. Он занимал должность постпреда РФ при ООН с 2006 года.
Комментарии