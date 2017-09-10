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  • 10.09, 19:41

    Основной удар урагана «Ирма» придется на американский Санкт-Петербург

    1 комментарий

    Основной удар урагана «Ирма» придется на американский Санкт-Петербург

    Основной удар урагана «Ирма» придется на американский <nobr>Санкт-Петербург</nobr>

    Один из самых сильных за последние десятилетия ураганов в Атлантическом океане надвигается на американский штат Флорида.

    По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, самый сильный удар «Ирмы» придется на американский курортный город Санкт-Петербург, который находится в округе Пинелас, штат Флорида.

    Роман Вильфанд: «Через несколько часов ураган „Ирма“ обрушится на Флориду, и наиболее интенсивный удар придется на город Санкт-Петербург».

    Жертвами урагана «Ирма» уже стали более 20 человек. От буйства стихии сильно пострадали Пуэрто-Рико и острова, которые находятся во владении Франции, Великобритании и Нидерландов. А накануне «Ирма» обрушилась многометровыми волнами на кубинскую Гавану. Теперь ураган надвигается на Флориду, где прошла самая массовая в истории США эвакуация.

    смотреть«Ирмагеддон»: эвакуация во Флориде стала самой массовой в истории США
    «Ирмагеддон»: эвакуация во Флориде стала самой массовой в истории США
    Роман Вильфанд заявил, что на Россию этот циклон не окажет никакого влияния. Но через название американского Санкт-Петербурга «Ирма» будет иметь опосредованное отношение к РФ.

    Роман Вильфанд: «Здесь так необычно получилось, что вот такое отношение, связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара „Ирмы“ приходится на город Санкт-Петербург, и это будет действительно ужасный удар».

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