Пострадавшая при взрыве машины в Киеве женщина не была моделью

Женщина, получившая тяжелые травмы при взрыве автомобиля в центре Киева, не являлась моделью.
Как сообщает украинское издание «Вести», в автомобиле действительно находилась женщина — уроженка Донецка по имени Наталья Целовальникова. Однако моделью, по словам друзей, она никогда не была.
Из слов знакомого: «Ни фирм, ни компаний, ни контрактов в модельном бизнесе у нее не было. Всегда была эффектной дамой и хорошо следила за собой, занималась спортом».
В последнее время Целовальникова жила с Тимуром Махаури, который погиб при взрыве. Также в машине находилась второклассница — дочь Целовальниковой от первого барка. Девочка не получила серьезных ранений.
Напомним, взрыв машины, в которой находились три человека, произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Водитель погиб на месте, женщину и ребенка доставили в больницу. При этом украинские СМИ ранее сообщали, что при взрыве якобы пострадала модель и лицо Dior Наталья Кошель.
Из слов знакомого: «Ни фирм, ни компаний, ни контрактов в модельном бизнесе у нее не было. Всегда была эффектной дамой и хорошо следила за собой, занималась спортом».
В последнее время Целовальникова жила с Тимуром Махаури, который погиб при взрыве. Также в машине находилась второклассница — дочь Целовальниковой от первого барка. Девочка не получила серьезных ранений.
Напомним, взрыв машины, в которой находились три человека, произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Водитель погиб на месте, женщину и ребенка доставили в больницу. При этом украинские СМИ ранее сообщали, что при взрыве якобы пострадала модель и лицо Dior Наталья Кошель.
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