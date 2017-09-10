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  • 10.09, 19:41

    Пострадавшая при взрыве машины в Киеве женщина не была моделью

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    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    Пострадавшая при взрыве машины в Киеве женщина не была моделью

    Пострадавшая при взрыве машины в Киеве женщина не была моделью

    Пострадавшая при взрыве машины в Киеве женщина не была моделью
  • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • Женщина, получившая тяжелые травмы при взрыве автомобиля в центре Киева, не являлась моделью.

    Как сообщает украинское издание «Вести», в автомобиле действительно находилась женщина — уроженка Донецка по имени Наталья Целовальникова. Однако моделью, по словам друзей, она никогда не была.

    Из слов знакомого: «Ни фирм, ни компаний, ни контрактов в модельном бизнесе у нее не было. Всегда была эффектной дамой и хорошо следила за собой, занималась спортом».

    В последнее время Целовальникова жила с Тимуром Махаури, который погиб при взрыве. Также в машине находилась второклассница — дочь Целовальниковой от первого барка. Девочка не получила серьезных ранений.

    смотретьСМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»
    СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»
    Напомним, взрыв машины, в которой находились три человека, произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Водитель погиб на месте, женщину и ребенка доставили в больницу. При этом украинские СМИ ранее сообщали, что при взрыве якобы пострадала модель и лицо Dior Наталья Кошель.

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