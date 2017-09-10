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  • 10.09, 19:40

    Кремль показал фото раскрытого паспорта Путина

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    Кремль показал фото раскрытого паспорта Путина

    Кремль показал фото раскрытого паспорта Путина

    Кремль показал фото раскрытого паспорта Путина
  • Фото: kremlin.ru

    • Пресс-служба Кремля опубликовала фотографию, на которой Владимир Путин голосует на муниципальных выборах в Москве. На снимке можно рассмотреть страницы открытого паспорта главы государства.

    Паспорт президента раскрыл работник участковой избирательной комиссии. На снимке видно, что в документ вклеена черно-белая фотография президента, одетого в костюм. Также можно заметить, что все поля в паспорте заполнены, однако информацию нельзя прочитать из-за недостаточной детализации фото.

    смотретьПутин проголосовал на муниципальных выборах в Москве
    Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве
    Ранее сообщалось, что Владимир Путин проголосовал на участке №2151, который располагается в здании Академии наук в Гагаринском районе Москвы. Во время голосования президента доступ для избирателей не ограничивался и не прекращался.

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