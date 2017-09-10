Кремль показал фото раскрытого паспорта Путина

Пресс-служба Кремля опубликовала фотографию, на которой Владимир Путин голосует на муниципальных выборах в Москве. На снимке можно рассмотреть страницы открытого паспорта главы государства.
Паспорт президента раскрыл работник участковой избирательной комиссии. На снимке видно, что в документ вклеена черно-белая фотография президента, одетого в костюм. Также можно заметить, что все поля в паспорте заполнены, однако информацию нельзя прочитать из-за недостаточной детализации фото.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проголосовал на участке №2151, который располагается в здании Академии наук в Гагаринском районе Москвы. Во время голосования президента доступ для избирателей не ограничивался и не прекращался.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проголосовал на участке №2151, который располагается в здании Академии наук в Гагаринском районе Москвы. Во время голосования президента доступ для избирателей не ограничивался и не прекращался.
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