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  • 10.09, 19:41

    Пушков раскритиковал Меркель за сравнение Крыма с разделенной Германией

    1 комментарий

    Пушков раскритиковал Меркель за сравнение Крыма с разделенной Германией

    Пушков раскритиковал Меркель за сравнение Крыма с разделенной Германией

    Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова канцлера ФРГ о воссоединении Крыма с Россией.

    Свой комментарий в ответ на слова Меркель Алексей Пушков разметил на странице в Twitter. Он не согласился с ее сравнением воссоединения Крыма с Россией и разделенной Германии.

    Алексей Пушков: «К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения».




    Он добавил, что Меркель вместо того, чтобы «заниматься ложными сравнениями», стоило бы вспомнить о роли России в падении Берлинской стены.

    Алексей Пушков: «Не Киеву немецкий народ обязан своим единством».




    Ранее канцлер ФРГ в одном из интервью заявила, что признать воссоединение Крыма — это то же самое, что во времена существования ФРГ и ГДР оставить все как есть, а не стремиться к объединению. В Крыму уже ответили на ее слова, заявив, что она неверно провела историческую параллель.

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