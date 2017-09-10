Пушков раскритиковал Меркель за сравнение Крыма с разделенной Германией

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова канцлера ФРГ о воссоединении Крыма с Россией.
Свой комментарий в ответ на слова Меркель Алексей Пушков разметил на странице в Twitter. Он не согласился с ее сравнением воссоединения Крыма с Россией и разделенной Германии.
Алексей Пушков: «К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения».
Он добавил, что Меркель вместо того, чтобы «заниматься ложными сравнениями», стоило бы вспомнить о роли России в падении Берлинской стены.
Алексей Пушков: «Не Киеву немецкий народ обязан своим единством».
Ранее канцлер ФРГ в одном из интервью заявила, что признать воссоединение Крыма — это то же самое, что во времена существования ФРГ и ГДР оставить все как есть, а не стремиться к объединению. В Крыму уже ответили на ее слова, заявив, что она неверно провела историческую параллель.
Алексей Пушков: «К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения».
К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусств. разделения.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 сентября 2017 г.
Он добавил, что Меркель вместо того, чтобы «заниматься ложными сравнениями», стоило бы вспомнить о роли России в падении Берлинской стены.
Алексей Пушков: «Не Киеву немецкий народ обязан своим единством».
Чем заниматься ложными сравнениями, Меркель бы вспомнить о роли России в объединении Германии.Не Киеву немецкий народ обязан своим единством— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 сентября 2017 г.
Ранее канцлер ФРГ в одном из интервью заявила, что признать воссоединение Крыма — это то же самое, что во времена существования ФРГ и ГДР оставить все как есть, а не стремиться к объединению. В Крыму уже ответили на ее слова, заявив, что она неверно провела историческую параллель.
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