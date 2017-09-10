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  • 10.09, 18:10

    Российские стрелки завоевали золото ЧМ в смешанном командном ските

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    Российские стрелки завоевали золото ЧМ в смешанном командном ските

    Российские стрелки завоевали золото ЧМ в смешанном командном ските

    Россияне Николай Тёплый и Надежда Коновалова стали обладателями золотых медалей домашнего первенства планеты по стендовой стрельбе.

    Россияне в воскресенье победили американцев Хэйдена Стюарта и Даню Джо Вицци со счетом 30:27 в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит.

    Бронзовые медали достались итальянским спортсменам Таммаро Кассандро и Катюше Спада.

    Соревнования проходили в подмосковном Дмитрове. Сегодня — последний день чемпионата.

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