Российские стрелки завоевали золото ЧМ в смешанном командном ските

Россияне Николай Тёплый и Надежда Коновалова стали обладателями золотых медалей домашнего первенства планеты по стендовой стрельбе.

Россияне в воскресенье победили американцев Хэйдена Стюарта и Даню Джо Вицци со счетом 30:27 в соревнованиях смешанных команд в дисциплине скит.



Бронзовые медали достались итальянским спортсменам Таммаро Кассандро и Катюше Спада.



Соревнования проходили в подмосковном Дмитрове. Сегодня — последний день чемпионата.