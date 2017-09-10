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  • 10.09, 18:10

    Неизвестный устроил резню в церкви Бирмингема: трое ранены

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    Неизвестный устроил резню в церкви Бирмингема: трое ранены

    Неизвестный устроил резню в церкви Бирмингема: трое ранены

    Британские полицейские выясняют обстоятельства кровавого инцидента в церкви в Бирмингеме. Там неизвестный с ножом напал на прихожан.

    Инцидент произошел в районе Астон. В церковь ворвался неизвестный. Размахивая большим кухонным ножом, он атаковал прихожанина. Очевидцам удалось обезвредить напавшего до прибытия стражей порядка, при этом двое получили ранения. В общей сложности пострадали три человека. По данным медиков, их состояние не вызывает опасений.

    46-летнего злоумышленника арестовали. Полиция квалифицировала его действия как покушение на убийство, сообщает Daily Mirror.

    Полиция Уэст-Мидлендс: «Имеются признаки, позволяющие предположить, что нападавший и жертва знакомы друг с другом и что это была целенаправленная атака».



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