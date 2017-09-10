В КБР нашли тело погибшего при сходе селя главы поселения

Спасатели нашли тело одного из пропавших без вести при сходе селя в
Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, это глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.
СУ СКР по КБР: «Сегодня днем в русле реки Баксан, неподалеку от поселка Нейтрино, было обнаружено тело мужчины. В настоящее время принимаются меры для установления личности погибшего. По предварительным данным, погибшим является глава селения Эльбрус Мусса Джаппуев».
Мощный селевой поток сошел в КБР в ночь на 1 сентября. В результате три автомобиля с людьми рухнули в реку Баксан. Двоих удалось спасти, трое числились пропавшими. В их числе был Джаппуев, который первым прибыл на место происшествия. Тела двух других пропавших после схода селя местных жителей спасатели нашли 2 и 6 сентября.
СУ СКР по КБР: «Сегодня днем в русле реки Баксан, неподалеку от поселка Нейтрино, было обнаружено тело мужчины. В настоящее время принимаются меры для установления личности погибшего. По предварительным данным, погибшим является глава селения Эльбрус Мусса Джаппуев».
Мощный селевой поток сошел в КБР в ночь на 1 сентября. В результате три автомобиля с людьми рухнули в реку Баксан. Двоих удалось спасти, трое числились пропавшими. В их числе был Джаппуев, который первым прибыл на место происшествия. Тела двух других пропавших после схода селя местных жителей спасатели нашли 2 и 6 сентября.
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