Власти Крыма считают, что канцлер Германии неверно провела исторические параллели, говоря о воссоединении полуострова с Россией.
В интервью газете Frankfurter Allgemeine Ангела Меркель заявила, что признать воссоединение Крыма с Россией — все равно что во времена существования ФРГ и ГДР было пытаться оставить все как есть, а не стремиться к объединению.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в ответ на ее слова отметил, что сравнивать полуостров с ГДР неправильно. Он подчеркнул, что Крым воссоединился с РФ в результате референдума, передает RT.
Владислав Ганжара: «Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад».
Депутат добавил, что объединение Германии было обусловлено объективной исторической ситуацией, как и воссоединение Крыма с Россией.
Владислав Ганжара: «К сожалению, спекуляции европейских политиков и бюрократов на теме крымского вопроса продолжаются».
Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине большинство жителей Крыма на референдуме высказались за воссоединение с Россией. За это решение проголосовали 95,6% севастопольцев и 96,77% жителей Республики Крым.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в ответ на ее слова отметил, что сравнивать полуостров с ГДР неправильно. Он подчеркнул, что Крым воссоединился с РФ в результате референдума, передает RT.
Владислав Ганжара: «Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад».
Депутат добавил, что объединение Германии было обусловлено объективной исторической ситуацией, как и воссоединение Крыма с Россией.
Владислав Ганжара: «К сожалению, спекуляции европейских политиков и бюрократов на теме крымского вопроса продолжаются».
Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине большинство жителей Крыма на референдуме высказались за воссоединение с Россией. За это решение проголосовали 95,6% севастопольцев и 96,77% жителей Республики Крым.
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