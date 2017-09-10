Необычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео

Публикация от мария гревцева (@mariagrev) Сен 9 2017 в 1:47 PDT

Публикация от U L Y A N A (@meet.me.there) Сен 10 2017 в 4:25 PDT

Публикация от Юлия Каменева (@kameneva_001) Сен 3 2017 в 2:52 PDT

Публикация от Alex_norilskspotterteam 📷🚁✈ (@aleksey_nsk24) Сен 6 2017 в 7:26 PDT

После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e