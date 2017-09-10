Необычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео

Фиолетовое свечение в небе над Новосибирской областью сняли на видео.
Роман Белоусов: «Мы знали, что будут вспышки на солнце и нам надо было увидеть небо. Прогнозы по облачности и вспышкам совпали, и мы как раз попали в максимальную фазу, которая длилась около двух часов».
В социальных сетях в эти дни жители российских регионов активно делятся снимками редкого природного явления.
Такое маленькое, лёгкое изумрудное свечение, снятое случайно, даже наобум. Сильно вытянутое. Но оно было 🙌🏻 разве можно увидеть северное сияние с такой засветкой своими глазами… Мы не успели уехать подальше на север и в час ночи, увидев на прогнозе индекс 8 kp, рванули в сторону Финского залива. По дороге думали свернуть к Ладожскому озеру, но почему-то не приняли этого решения. Первые всполохи на горизонте мы увидели где-то под Зеленогорском. Тогда мы решили ехать ещё дальше. Но, добравшись до мыса Флотский, мы застали лишь ясное звёздное небо. И лишь это фото показало нам, что сияние было рядом. А то, что мы не прислушались к себе и не поехали на Ладогу будет нам уроком. Ведь сияло именно там… . . #nikon #nikonrussia #nikontop #северноесияние #natgeotravelru #natgeo #natgeoru #NatureRussia #discovery #photooftheday #awesome_earthpix #phototag_it #russia_ww #landscape #amazing #landscape_russia #auroraborealis #photorussia #northenlights #rosphoto_top #nature #Россия #природа #Карелия #Финскийзалив #северное_сияние #aurora #такяснимаю
Сияние в небе стало следствием небывалой солнечной активности. На этой неделе произошла самая мощная за 12 лет вспышка на Солнце. Ей присвоили балл X9,3.
После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e— НТВ (@ntvru) 7 сентября 2017 г.
Комментарии