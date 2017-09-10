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  • 10.09, 16:39
    Необычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео. Новосибирская область, Солнце, астрономия, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеобычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео

    Необычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео

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    Необычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео

    Необычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео

    Необычное северное сияние сняли в Новосибирской области: видео

      Фиолетовое свечение в небе над Новосибирской областью сняли на видео.

      Запись сделал 8 сентября в 100 километрах от города сотрудник Новосибирского госуниверситета Роман Белоусов, сообщает РИА Новости. На кадрах видны красочные сполохи и вспышки от ярко-фиолетового до нежно-сиреневого цветов.

      Роман Белоусов: «Мы знали, что будут вспышки на солнце и нам надо было увидеть небо. Прогнозы по облачности и вспышкам совпали, и мы как раз попали в максимальную фазу, которая длилась около двух часов».

      В социальных сетях в эти дни жители российских регионов активно делятся снимками редкого природного явления.

      Мы его поймали 😊😍 (снято на телефон) #кольскийполуостров #сияние

      Публикация от мария гревцева (@mariagrev)






      Такое маленькое, лёгкое изумрудное свечение, снятое случайно, даже наобум. Сильно вытянутое. Но оно было 🙌🏻 разве можно увидеть северное сияние с такой засветкой своими глазами… Мы не успели уехать подальше на север и в час ночи, увидев на прогнозе индекс 8 kp, рванули в сторону Финского залива. По дороге думали свернуть к Ладожскому озеру, но почему-то не приняли этого решения. Первые всполохи на горизонте мы увидели где-то под Зеленогорском. Тогда мы решили ехать ещё дальше. Но, добравшись до мыса Флотский, мы застали лишь ясное звёздное небо. И лишь это фото показало нам, что сияние было рядом. А то, что мы не прислушались к себе и не поехали на Ладогу будет нам уроком. Ведь сияло именно там… . . #nikon #nikonrussia #nikontop #северноесияние #natgeotravelru #natgeo #natgeoru #NatureRussia #discovery #photooftheday #awesome_earthpix #phototag_it #russia_ww #landscape #amazing #landscape_russia #auroraborealis #photorussia #northenlights #rosphoto_top #nature #Россия #природа #Карелия #Финскийзалив #северное_сияние #aurora #такяснимаю

      Публикация от U L Y A N A (@meet.me.there)




      Папа на работе сфотографировал #северное_сияние

      Публикация от Юлия Каменева (@kameneva_001)







      смотретьУченые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце
      Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце
      Сияние в небе стало следствием небывалой солнечной активности. На этой неделе произошла самая мощная за 12 лет вспышка на Солнце. Ей присвоили балл X9,3.





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