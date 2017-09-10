Сирийская армия прорвала позиции ИГ на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор

Подразделения сирийской армии прорвали позиции боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» на юге
Дейр-эз-Зора.
Как сообщает РИА Новости, сирийским войскам удалось соединиться с силами, расположенными в городе. Встреча двух частей армии состоялась у главных ворот на правительственной трассе.
Также агентство сообщает, что бойцы элитного подразделения ВС Сирии «Тигры» и республиканской гвардии начали зачистку вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора. Военные уничтожают укрепления и технику противника.
Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска расширяют коридор между аэродромом и городом Дейр-эз-Зор, проводя успешные боевые действия на флангах. Сопротивление террористов в районе аэродрома было сломлено накануне благодаря массированному авиаудару российских ВКС, поддержавших наступление сирийских войск.
Также агентство сообщает, что бойцы элитного подразделения ВС Сирии «Тигры» и республиканской гвардии начали зачистку вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора. Военные уничтожают укрепления и технику противника.
Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска расширяют коридор между аэродромом и городом Дейр-эз-Зор, проводя успешные боевые действия на флангах. Сопротивление террористов в районе аэродрома было сломлено накануне благодаря массированному авиаудару российских ВКС, поддержавших наступление сирийских войск.
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