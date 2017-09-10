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  • 10.09, 15:08

    Сирийская армия прорвала позиции ИГ на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор

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    Сирийская армия прорвала позиции ИГ на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор

    Сирийская армия прорвала позиции ИГ на главном южном въезде в <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>

    Подразделения сирийской армии прорвали позиции боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» на юге Дейр-эз-Зора.

    Как сообщает РИА Новости, сирийским войскам удалось соединиться с силами, расположенными в городе. Встреча двух частей армии состоялась у главных ворот на правительственной трассе.

    Также агентство сообщает, что бойцы элитного подразделения ВС Сирии «Тигры» и республиканской гвардии начали зачистку вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора. Военные уничтожают укрепления и технику противника.

    смотретьБоевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада
    Боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора под натиском ВКС РФ и армии Асада
    Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска расширяют коридор между аэродромом и городом Дейр-эз-Зор, проводя успешные боевые действия на флангах. Сопротивление террористов в районе аэродрома было сломлено накануне благодаря массированному авиаудару российских ВКС, поддержавших наступление сирийских войск.

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