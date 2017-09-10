Лавров назвал цель создания зон деэскалации в Сирии

Зоны деэскалации в Сирии являются временным явлением, их создание не связано с желанием разделить страну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем
аль-Джубейром.
Сергей Лавров: «Цель создания зон деэскалации — прекращение насилия. Это не постоянная мера, ни у кого из тех, кто договорился о создании этих зон, нет намерения вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавая какие-то анклавы на долгие годы на сирийской территории».
Лавров добавил, что существует договоренность о том, что они будут функционировать полгода, и уже виден результат: прекращение огня в целом соблюдается. Очень важным элементом программы по созданию зон деэскалации Лавров назвал выстраивание диалога через комитеты по национальному примирению, передает ТАСС.
Сергей Лавров: «Внутри этих зон есть интерес к созданию таких комитетов, чтобы начать разговаривать с правительством. Это будет очень важным дополнением к тем усилиям, которые предпринимаются для того, чтобы в Женеве обеспечить прямой диалог за столом переговоров под эгидой ООН».
Министр выразил уверенность, что работа пойдет быстрее и эффективнее, если удастся создать аналогичные примирительные процессы на местах. В результате, по его мнению, пространство, на котором соблюдается режим прекращения огня и завязывается национальный диалог, будет расширяться, «чтобы в конечном итоге охватить всю Сирию».
В ходе переговоров Лаврова и аль-Джубейра также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего — в сфере энергетики. Кроме этого, российский министр поблагодарил Саудовскую Аравию за гостеприимство в отношении российских мусульман во время хаджа.
Лавров добавил, что существует договоренность о том, что они будут функционировать полгода, и уже виден результат: прекращение огня в целом соблюдается. Очень важным элементом программы по созданию зон деэскалации Лавров назвал выстраивание диалога через комитеты по национальному примирению, передает ТАСС.
Сергей Лавров: «Внутри этих зон есть интерес к созданию таких комитетов, чтобы начать разговаривать с правительством. Это будет очень важным дополнением к тем усилиям, которые предпринимаются для того, чтобы в Женеве обеспечить прямой диалог за столом переговоров под эгидой ООН».
Министр выразил уверенность, что работа пойдет быстрее и эффективнее, если удастся создать аналогичные примирительные процессы на местах. В результате, по его мнению, пространство, на котором соблюдается режим прекращения огня и завязывается национальный диалог, будет расширяться, «чтобы в конечном итоге охватить всю Сирию».
В ходе переговоров Лаврова и аль-Джубейра также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего — в сфере энергетики. Кроме этого, российский министр поблагодарил Саудовскую Аравию за гостеприимство в отношении российских мусульман во время хаджа.
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