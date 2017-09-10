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  • 10.09, 13:36
    В Красноярске выпал первый снег с градом: видео. град, Красноярск, погода, снег, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Красноярске выпал первый снег с градом: видео

    В Красноярске выпал первый снег с градом: видео

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    • Фото: [В] Красноярске... /vk.com
    В Красноярске выпал первый снег с градом: видео

    В Красноярске выпал первый снег с градом: видео

    В Красноярске выпал первый снег с градом: видео
    • Фото: [В] Красноярске... /vk.com

      • В соцсетях жители Красноярска делятся впечатления от непогоды: в городе выпал первый снег с градом.

      Осадки в Красноярске начались еще накануне, пользователи соцсетей пожаловались на «град стеной» в районе Емельяново. А сегодня в красноярском микрорайоне Солнечный выпал град со снегом. При этом, по словам местных жителей, в соседних районах подобного не наблюдалась, наоборот было солнечно. В большей части города шел дождь.




      Тем временем в соцсетях начали появляться фотографии и видеозаписи первого красноярского снега с градом.









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