В Красноярске выпал первый снег с градом: видео

Град стеной в районе Емельяново. Вот вам и погода. pic.twitter.com/nQSXGlY9nF — Сижу как сыч (@MariaKozlovaa) 9 сентября 2017 г.

Первый снег вместе с градом выпал днем в Солнечном (видео) — 7 канал Красноярск https://t.co/QZ57QGwJU4 — Снег (@_snow_ua) 10 сентября 2017 г.

В Красноярске выпал первый снег вперемешку с градом — Аргументы и факты — Красноярск https://t.co/yqa2XLYSGv — Снег (@_snow_ua) 10 сентября 2017 г.

Осадки в Красноярске начались еще накануне, пользователи соцсетей пожаловались на «град стеной» в районе Емельяново. А сегодня в красноярском микрорайоне Солнечный выпал град со снегом. При этом, по словам местных жителей, в соседних районах подобного не наблюдалась, наоборот было солнечно. В большей части города шел дождь.Тем временем в соцсетях начали появляться фотографии и видеозаписи первого красноярского снега с градом.