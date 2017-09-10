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  • 10.09, 22:43
    Шоумен Александр Ревва исполнил мечту матери. артисты, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШоумен Александр Ревва исполнил мечту матери

    Шоумен Александр Ревва исполнил мечту матери

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    Шоумен Александр Ревва исполнил мечту матери

    Шоумен Александр Ревва исполнил мечту матери

    Шоумен Александр Ревва исполнил мечту матери

      В семье Александра Реввы — новая звезда. Его мама.

      Любовь Николаевна — женщина-праздник. Она — душа любой компании, сразу понятно, в кого у шоумена чувство юмора и вокальные данные.

      У них даже улыбка как под копирку — одна на двоих. Но мама Реввы сразу расставляет все точки над i: она тоже — не последний человек в шоу-бизнесе. В молодости солировала в кубанском хоре, работала тамадой.

      Почему маму шоумена называют человеком-магнитом? И о чем мечтала Любовь Николаевна? Ответы — в сюжете программе «Ты не поверишь!».

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