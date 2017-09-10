Басков бросил невесту самым изощренным способом

Пока Николай Басков готовится к свадьбе с Викторией Лопырёвой, его бывшая невеста раскрыла истинную причину расставания.
Софи Кальчева старается не показывать виду, как больно ей сделал натуральный блондин. Николай Басков бросил ее самым изощренным способом — по телефону.
Софи Кальчева, певица: «Он мне сам позвонил, говорит: я женюсь. Я говорю: ну ты даешь, это так неожиданно все!»
Бывшая невеста Баскова и представить себе не могла, кто перебежит ей дорогу. Виктория Лопырёва и певец знакомы лет 10, они часто пересекались на светских раутах, на концертах у звездных друзей.
Три года Николай Басков был верен брюнетке Кальчевой. Император эстрады возил отдыхать возлюбленную на Мальдивы, дарил бриллианты, норковые шубы и платья от известных кутюрье, усыпал розами возлюбленной и дорогу в шоу-бизнес. С легкой руки Баскова его невеста поднялась на звездный олимп. А теперь Кальчева понимает: пока она жаждала петь, натуральный блондин мечтал о семье. А она ему отказала.
Софи Кальчева, певица: «Он мне сам позвонил, говорит: я женюсь. Я говорю: ну ты даешь, это так неожиданно все!»
Бывшая невеста Баскова и представить себе не могла, кто перебежит ей дорогу. Виктория Лопырёва и певец знакомы лет 10, они часто пересекались на светских раутах, на концертах у звездных друзей.
Три года Николай Басков был верен брюнетке Кальчевой. Император эстрады возил отдыхать возлюбленную на Мальдивы, дарил бриллианты, норковые шубы и платья от известных кутюрье, усыпал розами возлюбленной и дорогу в шоу-бизнес. С легкой руки Баскова его невеста поднялась на звездный олимп. А теперь Кальчева понимает: пока она жаждала петь, натуральный блондин мечтал о семье. А она ему отказала.
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