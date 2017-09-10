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  • 10.09, 22:43
    Басков бросил невесту самым изощренным способом. артисты, браки и разводы, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБасков бросил невесту самым изощренным способом

    Басков бросил невесту самым изощренным способом

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    Басков бросил невесту самым изощренным способом

    Басков бросил невесту самым изощренным способом

    Басков бросил невесту самым изощренным способом

      Пока Николай Басков готовится к свадьбе с Викторией Лопырёвой, его бывшая невеста раскрыла истинную причину расставания.

      Софи Кальчева старается не показывать виду, как больно ей сделал натуральный блондин. Николай Басков бросил ее самым изощренным способом — по телефону.

      Софи Кальчева, певица: «Он мне сам позвонил, говорит: я женюсь. Я говорю: ну ты даешь, это так неожиданно все!»

      Бывшая невеста Баскова и представить себе не могла, кто перебежит ей дорогу. Виктория Лопырёва и певец знакомы лет 10, они часто пересекались на светских раутах, на концертах у звездных друзей.

      Три года Николай Басков был верен брюнетке Кальчевой. Император эстрады возил отдыхать возлюбленную на Мальдивы, дарил бриллианты, норковые шубы и платья от известных кутюрье, усыпал розами возлюбленной и дорогу в шоу-бизнес. С легкой руки Баскова его невеста поднялась на звездный олимп. А теперь Кальчева понимает: пока она жаждала петь, натуральный блондин мечтал о семье. А она ему отказала.

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