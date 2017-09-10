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  • 10.09, 22:43
    Молодая любовница чуть не отправила Криса Кельми на тот свет. артисты, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМолодая любовница чуть не отправила Криса Кельми на тот свет

    Молодая любовница чуть не отправила Криса Кельми на тот свет

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    Молодая любовница чуть не отправила Криса Кельми на тот свет

    Молодая любовница чуть не отправила Криса Кельми на тот свет

    Молодая любовница чуть не отправила Криса Кельми на тот свет

      Крис Кельми обвиняет любовницу в покушении на свою жизнь.

      Звезда 90-х еще не оправился после больницы: нетвердая походка, невнятная речь. Несколько дней Крис Кельми находился между жизнью и смертью. Со слов музыканта, его пыталась отравить молодая любовница Полина. И подмешала ему в лекарство лошадиную дозу снотворного.

      Крис Кельми, музыкант: «Хорошо, что пришел мой садовник. Я говорю ему: звони быстрей, времени мало. В общем, еще бы 15 минут, и все. Что-то насыпала сильного слишком, чтобы я спал хорошо. Я мог не проснуться. У меня сердце остановилось».

      62-летнего артиста в бессознательном состоянии доставили в реанимацию, привели в чувство. А уже дома он обнаружил, что молодой любовницы и след простыл. А вместе с Полиной исчезли все их совместные снимки и крупная сумма.

      Крис Кельми: «Перерыла тут потихонечку. Пропало два раза, после Нового года тоже исчезла некоторая сумма».

      Зачем блондинка пыталась отравить Криса Кельми? И с какой суммой сбежала экс-любовница музыканта? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».

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