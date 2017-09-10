Молодая любовница чуть не отправила Криса Кельми на тот свет

Крис Кельми обвиняет любовницу в покушении на свою жизнь.
Звезда 90-х еще не оправился после больницы: нетвердая походка, невнятная речь. Несколько дней Крис Кельми находился между жизнью и смертью. Со слов музыканта, его пыталась отравить молодая любовница Полина. И подмешала ему в лекарство лошадиную дозу снотворного.
Крис Кельми, музыкант: «Хорошо, что пришел мой садовник. Я говорю ему: звони быстрей, времени мало. В общем, еще бы 15 минут, и все. Что-то насыпала сильного слишком, чтобы я спал хорошо. Я мог не проснуться. У меня сердце остановилось».
62-летнего артиста в бессознательном состоянии доставили в реанимацию, привели в чувство. А уже дома он обнаружил, что молодой любовницы и след простыл. А вместе с Полиной исчезли все их совместные снимки и крупная сумма.
Крис Кельми: «Перерыла тут потихонечку. Пропало два раза, после Нового года тоже исчезла некоторая сумма».
Зачем блондинка пыталась отравить Криса Кельми? И с какой суммой сбежала экс-любовница музыканта? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Крис Кельми, музыкант: «Хорошо, что пришел мой садовник. Я говорю ему: звони быстрей, времени мало. В общем, еще бы 15 минут, и все. Что-то насыпала сильного слишком, чтобы я спал хорошо. Я мог не проснуться. У меня сердце остановилось».
62-летнего артиста в бессознательном состоянии доставили в реанимацию, привели в чувство. А уже дома он обнаружил, что молодой любовницы и след простыл. А вместе с Полиной исчезли все их совместные снимки и крупная сумма.
Крис Кельми: «Перерыла тут потихонечку. Пропало два раза, после Нового года тоже исчезла некоторая сумма».
Зачем блондинка пыталась отравить Криса Кельми? И с какой суммой сбежала экс-любовница музыканта? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
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