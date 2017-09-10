В Совфеде ответили украинскому дипломату на слова о Небензе и Чуркине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел неуместными высказывания украинского постпреда при ООН Владимира Ельченко о российских дипломатах.
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Сергей Цеков: «Его высказывания в отношении российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами».
Цеков также выразил мнение, что налаживанию контакта между Россией и Украиной мешают украинские власти, в том числе дипломаты, сообщает RT.
Ранее Владимир Ельченко заявил об отсутствии «наглости и неприкрытой злости» у нового постпреда России в ООН Василия Небензи. При этом, по мнению украинского дипломата, у предшественника Небензи Виталия Чуркина якобы проявлялись эти негативные качества.
Цеков также выразил мнение, что налаживанию контакта между Россией и Украиной мешают украинские власти, в том числе дипломаты, сообщает RT.
Ранее Владимир Ельченко заявил об отсутствии «наглости и неприкрытой злости» у нового постпреда России в ООН Василия Небензи. При этом, по мнению украинского дипломата, у предшественника Небензи Виталия Чуркина якобы проявлялись эти негативные качества.
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