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  • 10.09, 13:36

    В Совфеде ответили украинскому дипломату на слова о Небензе и Чуркине

    1 комментарий

    В Совфеде ответили украинскому дипломату на слова о Небензе и Чуркине

    В Совфеде ответили украинскому дипломату на слова о Небензе и Чуркине

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел неуместными высказывания украинского постпреда при ООН Владимира Ельченко о российских дипломатах.

    Сергей Цеков: «Его высказывания в отношении российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами».

    Цеков также выразил мнение, что налаживанию контакта между Россией и Украиной мешают украинские власти, в том числе дипломаты, сообщает RT.

    Ранее Владимир Ельченко заявил об отсутствии «наглости и неприкрытой злости» у нового постпреда России в ООН Василия Небензи. При этом, по мнению украинского дипломата, у предшественника Небензи Виталия Чуркина якобы проявлялись эти негативные качества.

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