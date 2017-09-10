Званый ужин в Париже или прогулка на яхте в Тбилиси: что выбрать при желании сэкономить

Корреспонденты программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» продолжают искать места для отдыха мечты. Один из них отправился в путешествие в страну бывшего Советского Союза, а второй — в Западную Европу. Каждый из них постарался отдохнуть как можно дешевле и как можно лучше.
Старинные улочки Тбилиси полны романтики, а погреба — лучших вин. Здесь столько всего необычного, уникального, высокохудожественного, а цены до смешного низкие, в том числе на знаменитые грузинские блюда — хинкали, хачапури, сациви, чахохбили.
Из Краснодара до Грузии за 14 часов можно доехать на автобусе, а из Владикавказа — на такси, потратив 5000 рублей. Но проще всего и быстрее до Тбилиси долететь. Прямые рейсы есть из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы. Билет в оба конца обойдется примерно в 10 тысяч рублей.
По сравнению с Парижем, Тбилиси — рай для бережливых туристов. Но хостелы здесь тоже есть. И они сильно отличаются от тех ночлежек с клопами, которые можно увидеть в Европе. Вместо бескрайних швейных цехов — лаунж-зона, лобби и ресепшен.
Моря в Тбилиси нет. Но если уж очень хочется, можно приехать на водохранилище, которое поит весь город. Местные называют его «тбилисским морем», правда, берег у него не очень чистый. Здесь и яхт-клуб имеется — с барами, кафе и ресторанами. Средний ценник в ресторане Тбилиси — 369 рублей, а поездка на яхте впятером обойдется всего в 440 рублей, еще и фруктов на борт загрузят.
Париж — город любви и романтики, столица моды и высокой кухни. Культурные достопримечательности и музеи здесь на каждом шагу, и туристы тоже. Однако цены в Париже заметно отличаются от тбилисских.
Быстрее, проще, а главное дешевле всего до Парижа долететь. Самый дешевый билет в обе стороны обошелся в 11 376 рублей: с пересадками на дорогу было потрачено восемь часов.
Брассери, буланжери и рестораны здесь на каждом углу. Но за высокую кухню дорого берут. Однако и тут есть выход — рестораны на дому. Самые обычные горожане готовят званый ужин и берут за него символическую плату. Такой ужин будет стоить около 1500 рублей, что значительно дешевле обычного.
Подробности — в выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Из Краснодара до Грузии за 14 часов можно доехать на автобусе, а из Владикавказа — на такси, потратив 5000 рублей. Но проще всего и быстрее до Тбилиси долететь. Прямые рейсы есть из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы. Билет в оба конца обойдется примерно в 10 тысяч рублей.
По сравнению с Парижем, Тбилиси — рай для бережливых туристов. Но хостелы здесь тоже есть. И они сильно отличаются от тех ночлежек с клопами, которые можно увидеть в Европе. Вместо бескрайних швейных цехов — лаунж-зона, лобби и ресепшен.
Моря в Тбилиси нет. Но если уж очень хочется, можно приехать на водохранилище, которое поит весь город. Местные называют его «тбилисским морем», правда, берег у него не очень чистый. Здесь и яхт-клуб имеется — с барами, кафе и ресторанами. Средний ценник в ресторане Тбилиси — 369 рублей, а поездка на яхте впятером обойдется всего в 440 рублей, еще и фруктов на борт загрузят.
Париж — город любви и романтики, столица моды и высокой кухни. Культурные достопримечательности и музеи здесь на каждом шагу, и туристы тоже. Однако цены в Париже заметно отличаются от тбилисских.
Быстрее, проще, а главное дешевле всего до Парижа долететь. Самый дешевый билет в обе стороны обошелся в 11 376 рублей: с пересадками на дорогу было потрачено восемь часов.
Брассери, буланжери и рестораны здесь на каждом углу. Но за высокую кухню дорого берут. Однако и тут есть выход — рестораны на дому. Самые обычные горожане готовят званый ужин и берут за него символическую плату. Такой ужин будет стоить около 1500 рублей, что значительно дешевле обычного.
Подробности — в выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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