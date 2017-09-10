Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 10 сентября

В Канаде съели первую партию
генно-модифицированного лосося, в Японии научились делать электричество из океанских течений, а в Москве начали записывать к врачу при помощи искусственного интеллекта. Это и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.
5. Регистратура XXI века
В Москве теперь можно записаться к врачу при помощи искусственного интеллекта. Столичный департамент здравоохранения запустил модную новинку — бота в одном из популярных мессенджеров. Чтобы оформить талончик на прием, достаточно взять смартфон и отправить электронному помощнику номер своего полиса и дату рождения. Дальше «умная» система предложит записаться к доступным докторам или просмотреть уже сделанные вами записи. В дальнейшем бота обещают сделать еще «умнее»: он сможет, например, по описанию симптомов предложить нужного врача.
4. Энергия из моря
В Японии успешно опробовали новый вид электростанций — те, которые работают на силе океанских течений. Прототип состоит из 20-метровых цилиндров, внутри которых генераторы с лопастями диаметром 11 метров. Их крутит течение Куросио — его называют тихоокеанским аналогом Гольфстрима.
Заявленная мощность — пока всего 100 киловатт. Но японцы говорят, что они убедились в главном: принцип работает, надо просто больше генераторов. А преимуществ по сравнению с другими видами альтернативной энергии тут много, и прежде всего это стабильность. Течение почти не меняется в зависимости от сезона или времени суток. Ветряки и солнечные батареи таким постоянством похвастаться не могут.
3. Робот-комбайн
На полях Ростовской области начали тестировать комбайн-беспилотник. Его систему управления разработала отечественная компания, которая занимается компьютерным зрением и обработкой полученных данных.
В отличие от аналогичных зарубежных разработок, эта система обходится без дорогостоящих лазеров, датчиков и меток: она ориентируется только по видеокамере, анализируя изображение и отличая скошенные участки от нескошенных по игре света и тени, — по тем же принципам, как делает это человеческий мозг. Человек в кабине пока есть — на всякий случай, но разработчики уверены, что вскоре им удастся вывести на поля и полностью беспилотный комбайн.
2. Таблетка вместо физкультуры
Исследователи из английского Университета Лидса обнаружили рецепторы, которые активируются в кровеносных сосудах под влиянием активных тренировок, и смогли сымитировать этот эффект при помощи химического препарата. Ему, кстати, дали имя в честь одного из персонажей «Звёздных войн» — Yoda1.
Если опыты на животных удастся успешно перенести на человека, то вместо малореализуемых советов заняться спортом врачи будут назначать пациентам лекарства, которые произведут в организме те же самые изменения.
1. ГМО-лосось
В Канаде продали и съели первую партию генно-модифицированного лосося. Это разработка американской компании, которая поставила своей целью добиться более высокой скорости роста элитной рыбы. Результат был достигнут, когда в геном семги пересадили ген, который отвечает за быстрый набор массы: кусочек ДНК взяли у самого крупного из тихоокеанских лососей — чавычи. В результате новая семга вырастает до товарного размера всего за полтора года — вдвое быстрее, чем обычная.
Власти и Канады, и США тщательно проверяли безопасность продукта, и пришли к выводу, что по влиянию на здоровье ГМО-рыба ничем не отличается от обычной.
В Москве теперь можно записаться к врачу при помощи искусственного интеллекта. Столичный департамент здравоохранения запустил модную новинку — бота в одном из популярных мессенджеров. Чтобы оформить талончик на прием, достаточно взять смартфон и отправить электронному помощнику номер своего полиса и дату рождения. Дальше «умная» система предложит записаться к доступным докторам или просмотреть уже сделанные вами записи. В дальнейшем бота обещают сделать еще «умнее»: он сможет, например, по описанию симптомов предложить нужного врача.
4. Энергия из моря
В Японии успешно опробовали новый вид электростанций — те, которые работают на силе океанских течений. Прототип состоит из 20-метровых цилиндров, внутри которых генераторы с лопастями диаметром 11 метров. Их крутит течение Куросио — его называют тихоокеанским аналогом Гольфстрима.
Заявленная мощность — пока всего 100 киловатт. Но японцы говорят, что они убедились в главном: принцип работает, надо просто больше генераторов. А преимуществ по сравнению с другими видами альтернативной энергии тут много, и прежде всего это стабильность. Течение почти не меняется в зависимости от сезона или времени суток. Ветряки и солнечные батареи таким постоянством похвастаться не могут.
3. Робот-комбайн
На полях Ростовской области начали тестировать комбайн-беспилотник. Его систему управления разработала отечественная компания, которая занимается компьютерным зрением и обработкой полученных данных.
В отличие от аналогичных зарубежных разработок, эта система обходится без дорогостоящих лазеров, датчиков и меток: она ориентируется только по видеокамере, анализируя изображение и отличая скошенные участки от нескошенных по игре света и тени, — по тем же принципам, как делает это человеческий мозг. Человек в кабине пока есть — на всякий случай, но разработчики уверены, что вскоре им удастся вывести на поля и полностью беспилотный комбайн.
2. Таблетка вместо физкультуры
Исследователи из английского Университета Лидса обнаружили рецепторы, которые активируются в кровеносных сосудах под влиянием активных тренировок, и смогли сымитировать этот эффект при помощи химического препарата. Ему, кстати, дали имя в честь одного из персонажей «Звёздных войн» — Yoda1.
Если опыты на животных удастся успешно перенести на человека, то вместо малореализуемых советов заняться спортом врачи будут назначать пациентам лекарства, которые произведут в организме те же самые изменения.
1. ГМО-лосось
В Канаде продали и съели первую партию генно-модифицированного лосося. Это разработка американской компании, которая поставила своей целью добиться более высокой скорости роста элитной рыбы. Результат был достигнут, когда в геном семги пересадили ген, который отвечает за быстрый набор массы: кусочек ДНК взяли у самого крупного из тихоокеанских лососей — чавычи. В результате новая семга вырастает до товарного размера всего за полтора года — вдвое быстрее, чем обычная.
Власти и Канады, и США тщательно проверяли безопасность продукта, и пришли к выводу, что по влиянию на здоровье ГМО-рыба ничем не отличается от обычной.
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