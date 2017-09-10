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  • 10.09, 15:08
    Москвич организовал успешный бизнес в старом лондонском двухэтажном автобусе. автобусы, изобретения, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквич организовал успешный бизнес в старом лондонском двухэтажном автобусе

    Москвич организовал успешный бизнес в старом лондонском двухэтажном автобусе

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    Москвич организовал успешный бизнес в старом лондонском двухэтажном автобусе

    Москвич организовал успешный бизнес в старом лондонском двухэтажном автобусе

    Москвич организовал успешный бизнес в старом лондонском двухэтажном автобусе

      Если на улицах Москвы вы встретите старый английский двухэтажный автобус, то это проект предпринимателя Александра Янкина.

      Он купил настоящий даблдекер 1964 года выпуска, отыскал нужные запчасти, привел в порядок и сделал так, чтобы «мисс Марпл» — такое имя Александр дал автобусу — смогла ездить по российским дорогам. Автобус пришлось укоротить на 30 сантиметров, так как в России высота транспортных средств не должна превышать четыре метра.

      Александр Янкин, владелец ретроавтобуса: «На заводе мы его загнали в большой цех, вокруг радиуса всего периметра тремя болгарками его упилили, потом обратно поставили, сделали конструктив, ланжероны, чтобы ничего не погнулось. Так мы его адаптировали под российские мосты».

      Все самое главное в автобусе настоящее: двигатель 1947 года производства и сейчас работает как часы. По городу «мисс Марпл» передвигается неторопливо, легко выбирается с парковок, выворачивая колеса под невероятным углом. Она не перевернется, даже если очень резко повернуть.

      Александр Янкин: «В основание автобуса положена 6-тонная чугунная плита, которая, таким образом, дает эффект непереворачиваемости».

      Внутри Александр сделал настоящий клуб на колесах. Там есть шкафы для напитков, еды и посуды. Сиденья развернуты друг к другу, так что в раритетном автобусе можно устраивать свадьбы, дни рождения, корпоративы, рекламные презентации. Все это приносит владельцу доход, и вложения окупились всего за полтора года.

      Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».

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