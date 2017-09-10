Супердорогой пылесос, диски для свежести продуктов и обруч стройности: тест рекламных обещаний

Действительно ли пылесос стоимостью 170 000 рублей очищает квартиру так хорошо, как уверяют его продавцы? Помогают ли диски для сохранения свежести продлить жизнь фруктам и овощам? И делает ли обруч с магнитными роликами всего за месяц талию осиной? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.
Пылесос от сетевых маркетологов
Продавцы этих пылесосов атакуют россиян уже несколько лет. Пылесос, по заверению продавцов, не просто все чистит, но и уничтожает пылевых клещей. Реклама говорит, что они есть в каждом доме и очень опасны: из-за них может возникнуть аллергия и даже астма.
С годами цена выросла до 170 тысяч рублей. После демонстрации продавцы демонстрируют белую пыль на фильтре, утверждая, что это мертвые клещи, и показывают страшные картинки. Однако в лаборатории, во-первых, клещей на фильтре не нашли, а во-первых, вред их преувеличен.
Конструкция у супердорогого пылесоса в целом хорошая, но не удивительная, а с пылью, как показал опыт, он справляется не намного лучше обычного пылесоса за 20 тысяч рублей с такой же турбощеткой.
Диски для свежести продуктов
Продлить жизнь овощам и фруктам обещают производители специальных дисков. Набор из восьми штук стоит чуть больше 2000 рублей. Одного диска должно хватать на три месяца. Нужно просто положить его в холодильник или фруктовую вазу. Реклама обещает: диск поглотит этилен — газ, выделяемый овощами и фруктами при созревании и ускоряющий их порчу.
Повторили опыт из рекламного ролика: перцы поместили в холодильник под колпак — одна форма с диском, другая — без. А фрукты оставили при комнатной температуре. Через 17 дней — в точности, как в рекламе, — оценили результат: фруктам в вазах диск и правда помог — без него вялость и плесень, а с ним ничего подобного. С перцами в холодильнике разницы мы не увидели. Сам диск при этом стал розовым, что неудивительно, ведь основным действующим веществом в нем является марганцовка — перманганат калия. В Мичуринском аграрном университете провели свои тесты и выдали вердикт: поглотитель этилена работает, но недостаточно эффективно.
Обруч с магнитными роликами
Крутить обруч на талии было модно еще в прошлом веке. Но теперь это устройство модернизировали, приделав к нему массажные ролики, причем в некоторых моделях — магнитные, что, как обещает реклама, усилит эффект, а всего 20–40 минут упражнений в день заметно уменьшат талию.
Устройство проверили с помощью сестер-близнецов. Одна целый месяц крутила с магнитными роликами за 1200 рублей, другая — обычный пластмассовый за 560. В результате талии обеих уменьшились на три сантиметра. Эффект, видимо, появился благодаря ежедневным физическим нагрузкам, а магнитные ролики тут совершенно ни при чем.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Продавцы этих пылесосов атакуют россиян уже несколько лет. Пылесос, по заверению продавцов, не просто все чистит, но и уничтожает пылевых клещей. Реклама говорит, что они есть в каждом доме и очень опасны: из-за них может возникнуть аллергия и даже астма.
С годами цена выросла до 170 тысяч рублей. После демонстрации продавцы демонстрируют белую пыль на фильтре, утверждая, что это мертвые клещи, и показывают страшные картинки. Однако в лаборатории, во-первых, клещей на фильтре не нашли, а во-первых, вред их преувеличен.
Конструкция у супердорогого пылесоса в целом хорошая, но не удивительная, а с пылью, как показал опыт, он справляется не намного лучше обычного пылесоса за 20 тысяч рублей с такой же турбощеткой.
Диски для свежести продуктов
Продлить жизнь овощам и фруктам обещают производители специальных дисков. Набор из восьми штук стоит чуть больше 2000 рублей. Одного диска должно хватать на три месяца. Нужно просто положить его в холодильник или фруктовую вазу. Реклама обещает: диск поглотит этилен — газ, выделяемый овощами и фруктами при созревании и ускоряющий их порчу.
Повторили опыт из рекламного ролика: перцы поместили в холодильник под колпак — одна форма с диском, другая — без. А фрукты оставили при комнатной температуре. Через 17 дней — в точности, как в рекламе, — оценили результат: фруктам в вазах диск и правда помог — без него вялость и плесень, а с ним ничего подобного. С перцами в холодильнике разницы мы не увидели. Сам диск при этом стал розовым, что неудивительно, ведь основным действующим веществом в нем является марганцовка — перманганат калия. В Мичуринском аграрном университете провели свои тесты и выдали вердикт: поглотитель этилена работает, но недостаточно эффективно.
Обруч с магнитными роликами
Крутить обруч на талии было модно еще в прошлом веке. Но теперь это устройство модернизировали, приделав к нему массажные ролики, причем в некоторых моделях — магнитные, что, как обещает реклама, усилит эффект, а всего 20–40 минут упражнений в день заметно уменьшат талию.
Устройство проверили с помощью сестер-близнецов. Одна целый месяц крутила с магнитными роликами за 1200 рублей, другая — обычный пластмассовый за 560. В результате талии обеих уменьшились на три сантиметра. Эффект, видимо, появился благодаря ежедневным физическим нагрузкам, а магнитные ролики тут совершенно ни при чем.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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