Шерлоки Холмсы XXI века: технологии на службе у криминалистов

Они могут увидеть невидимое, например, смытые следы крови; снять отпечатки пальцев даже спустя много лет; извлечь данные из телефона, который разбили, подожгли, а потом утопили. Технологии на службе у правоохранительных органов — криминалисты приоткрыли некоторые секреты программе «Чудо техники».
По ДНК ученые уже умеют определять пол, цвет глаз и волос, а также выяснять, чем болел человек, курил или нет, каков его приблизительный возраст и даже из какого он региона.
Иногда правоохранителям приходится буквально охотиться за заветными молекулами, добывая их всего лишь из затертой капли крови, которую даже не видно глазом. Чтобы увидеть невидимое, нужно включить особый ультрафиолетовый фонарь и надеть специальные очки. Старые пятна слюны или крови в таких лучах светятся, а химические тесты сразу показывают, кому они принадлежат: человеку или животному.
Чудеса техники оперативники применяют и тогда, когда идут по информационным следам. Телефон, карта памяти, сим-карта — данные со всего этого восстанавливают при помощи криминалистических аппаратно-программных комплексов. Специалист видит контакты, журнал звонков, тексты СМС, даже если те были удалены. Умеют здесь и восстанавливать стертые из памяти фото, видео, другие данные, даже если телефон разбили, бросали в огонь, а потом утопили.
Оружие и другие предметы c места преступления иногда отправляют в лабораторию запахов — это называется ольфакторной экспертизой. К ней прибегают, когда нет других зацепок — ДНК или отпечатков. Запах тоже индивидуален и его можно сохранить на фланелевой салфетке в холодильнике. А вот сличить образец с запахом предполагаемого преступника техника пока не в состоянии. Делает это собака.
Еще один невидимый след, который способен помочь поймать преступника, — микробный. Каждый человек распространяет вокруг себя неповторимое облако бактерий, и его можно обнаружить.
При поимке преступника в него теперь могут стрелять не просто пулями, а кое-чем похитрее. В петербургском «НПО специальных материалов» показали некоторые разработки на эту тему. Например, дистанционное проводное электрошоковое оружие. В одном маленьком картридже находится 10 метров тончайшей проволоки, по которой идет разряд. Его достаточно, чтобы обездвижить преступника, не убивая.
Еще одно устройство дистанционного действия — лазерный фонарь, способный на несколько минут ослепить противника с расстояния до 30 метров, не нанося непоправимого ущерба зрению.
В общественных местах, например, в московском метро, есть специальные контейнеры, куда можно погрузить подозрительный предмет для его обследования и транспортировки. Если он окажется бомбой, то взрыв внутри полости будет относительно безопасным. Устройства бывают стационарными и мобильными.
Совершенствуются и системы видеонаблюдения. Теперь камеры реагируют на звук и моментально поворачиваются на источник шума — будь то хулиганы, кричащая жертва или выстрел.
Совершенствуются комплексы распознавания лиц. А некоторые из них строят объемные образы проходящих людей для более надежной идентификации.
Подробности и комментарии криминалистов — в сюжете программы «Чудо техники».
Иногда правоохранителям приходится буквально охотиться за заветными молекулами, добывая их всего лишь из затертой капли крови, которую даже не видно глазом. Чтобы увидеть невидимое, нужно включить особый ультрафиолетовый фонарь и надеть специальные очки. Старые пятна слюны или крови в таких лучах светятся, а химические тесты сразу показывают, кому они принадлежат: человеку или животному.
Чудеса техники оперативники применяют и тогда, когда идут по информационным следам. Телефон, карта памяти, сим-карта — данные со всего этого восстанавливают при помощи криминалистических аппаратно-программных комплексов. Специалист видит контакты, журнал звонков, тексты СМС, даже если те были удалены. Умеют здесь и восстанавливать стертые из памяти фото, видео, другие данные, даже если телефон разбили, бросали в огонь, а потом утопили.
Оружие и другие предметы c места преступления иногда отправляют в лабораторию запахов — это называется ольфакторной экспертизой. К ней прибегают, когда нет других зацепок — ДНК или отпечатков. Запах тоже индивидуален и его можно сохранить на фланелевой салфетке в холодильнике. А вот сличить образец с запахом предполагаемого преступника техника пока не в состоянии. Делает это собака.
Еще один невидимый след, который способен помочь поймать преступника, — микробный. Каждый человек распространяет вокруг себя неповторимое облако бактерий, и его можно обнаружить.
При поимке преступника в него теперь могут стрелять не просто пулями, а кое-чем похитрее. В петербургском «НПО специальных материалов» показали некоторые разработки на эту тему. Например, дистанционное проводное электрошоковое оружие. В одном маленьком картридже находится 10 метров тончайшей проволоки, по которой идет разряд. Его достаточно, чтобы обездвижить преступника, не убивая.
Еще одно устройство дистанционного действия — лазерный фонарь, способный на несколько минут ослепить противника с расстояния до 30 метров, не нанося непоправимого ущерба зрению.
В общественных местах, например, в московском метро, есть специальные контейнеры, куда можно погрузить подозрительный предмет для его обследования и транспортировки. Если он окажется бомбой, то взрыв внутри полости будет относительно безопасным. Устройства бывают стационарными и мобильными.
Совершенствуются и системы видеонаблюдения. Теперь камеры реагируют на звук и моментально поворачиваются на источник шума — будь то хулиганы, кричащая жертва или выстрел.
Совершенствуются комплексы распознавания лиц. А некоторые из них строят объемные образы проходящих людей для более надежной идентификации.
Подробности и комментарии криминалистов — в сюжете программы «Чудо техники».
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