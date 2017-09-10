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  • 10.09, 15:08
    Новинка недели: интерактивный проектор. гаджеты, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовинка недели: интерактивный проектор

    Новинка недели: интерактивный проектор

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    Новинка недели: интерактивный проектор

    Новинка недели: интерактивный проектор

    Новинка недели: интерактивный проектор

      Немало шума в Интернете на уходящей неделе наделал выход интерактивного проектора.

      С его помощью любая плоская поверхность превращается в сенсорный дисплей HD-качества с диагональю как минимум 23 дюйма. А управляет всем этим планшет на ОС Android.

      Изображение проецирует лазер, а положение пальца на поверхности считывают сразу две камеры: обычная и инфракрасная. В качестве экрана можно использовать и стену, и стол.

      Минус у этого устройства, пожалуй, только один — это цена. Она составляет 110 тысяч рублей. Впрочем, стоить фантастический гаджет, видимо, и должен тоже фантастически. Несмотря на цену, это полновесные 5 баллов.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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