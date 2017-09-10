Новинка недели: интерактивный проектор

Немало шума в Интернете на уходящей неделе наделал выход интерактивного проектора.
С его помощью любая плоская поверхность превращается в сенсорный дисплей HD-качества с диагональю как минимум 23 дюйма. А управляет всем этим планшет на ОС Android.
Изображение проецирует лазер, а положение пальца на поверхности считывают сразу две камеры: обычная и инфракрасная. В качестве экрана можно использовать и стену, и стол.
Минус у этого устройства, пожалуй, только один — это цена. Она составляет 110 тысяч рублей. Впрочем, стоить фантастический гаджет, видимо, и должен тоже фантастически. Несмотря на цену, это полновесные 5 баллов.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Изображение проецирует лазер, а положение пальца на поверхности считывают сразу две камеры: обычная и инфракрасная. В качестве экрана можно использовать и стену, и стол.
Минус у этого устройства, пожалуй, только один — это цена. Она составляет 110 тысяч рублей. Впрочем, стоить фантастический гаджет, видимо, и должен тоже фантастически. Несмотря на цену, это полновесные 5 баллов.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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