Букридеры против планшетов и смартфонов: есть ли будущее у «читалок»

В обзорах электроники все время пишут, что устройство, известное как электронная книга, умирает — просто исчезает как класс. Дескать, ненужным его сделало распространение планшетов и смартфонов, и отдельный гаджет для чтения большинству иметь просто неудобно.
Но производители «читалок» не готовы добровольно отправить свое детище на свалку истории, продолжают сопротивляться и надеются привлечь пользователей новыми функциями.
Так, например, последние модели умеют читать сами.
Евгений Милица, генеральный директор производителя букридеров: «Допустим, вы ехали в метро, вышли на улицу, а вам не терпится продолжить читать свою любимую книжку. Естественно, на ходу это будет довольно нелепо. При этом вы можете воткнуть наушники, и она превращается в аудиокнигу».
Функция называется «текст-ту-спич» — электронный алгоритм превращает письменную речь в устную. Делает он это не идеально. Механический голос неправильно ставит ударения, озвучивает знаки препинания. Более того, подобные приложения есть и для смартфонов и планшетов.
Производители гигантской «читалки» рекламируют ее особое удобство для деловых и творческих людей — можно делать пометки от руки. Такие гаджеты, возможно, и в самом деле оценят те, кому приходится иметь дело с техническими документами или, например, нотами. Хотя есть и проблема: экран с такой диагональю легко повредить в сумке, а противоударными свои дисплеи производители ридеров, в отличие от смартфонов и планшетов, делать пока не научились.
Зато непотопляемые читалки уже есть. У них герметичные стыки между корпусом и экраном, на разъемах очень плотные заглушки, так что читать можно хоть на пляже, хоть под дождем, хоть в аквапарке. Впрочем, такие же показатели по влаго- и пылезащищенности имеют и современные смартфоны.
В споре с планшетами и смартфонами производители ридеров обычно достают свой железный аргумент: «зато наши устройства не портят глаза». Изображение на экране смартфона создается при помощи жидких кристаллов, через которые снизу проходит свет, делая картинку видимой. То есть, по сути, экран светит прямо в глаза.
В ридерах светодиоды находятся не снизу, а по краю корпуса и направлены на экран сбоку. То есть мы видим только отраженный свет, как при чтении обычной книги. Кроме того, опасения в случае смартфонов и планшетов вызывает тот вредный синий свет, которого, как пишут в Интернете, слишком много в спектре некоторых экранов.
Но что показали замеры? Программа «Чудо техники» сдала в лабораторию по сертификации источников света четыре устройства: смартфон последней модели почти за 40 тысяч рублей, букридер, на котором можно настраивать цветовую температуру экрана (эта новинка еще не продается в магазинах), электронную читалку с «мягкой», как пишет производитель, подсветкой за 11 тысяч и вариант за 9 тысяч рублей.
Результат оказался неоднозначным. Сильнее всех светился смартфон. Но наибольшая угроза синего исходила не от него, а от самого дешевого ридера.
Подробности — в видеоматериале.
Так, например, последние модели умеют читать сами.
Евгений Милица, генеральный директор производителя букридеров: «Допустим, вы ехали в метро, вышли на улицу, а вам не терпится продолжить читать свою любимую книжку. Естественно, на ходу это будет довольно нелепо. При этом вы можете воткнуть наушники, и она превращается в аудиокнигу».
Функция называется «текст-ту-спич» — электронный алгоритм превращает письменную речь в устную. Делает он это не идеально. Механический голос неправильно ставит ударения, озвучивает знаки препинания. Более того, подобные приложения есть и для смартфонов и планшетов.
Производители гигантской «читалки» рекламируют ее особое удобство для деловых и творческих людей — можно делать пометки от руки. Такие гаджеты, возможно, и в самом деле оценят те, кому приходится иметь дело с техническими документами или, например, нотами. Хотя есть и проблема: экран с такой диагональю легко повредить в сумке, а противоударными свои дисплеи производители ридеров, в отличие от смартфонов и планшетов, делать пока не научились.
Зато непотопляемые читалки уже есть. У них герметичные стыки между корпусом и экраном, на разъемах очень плотные заглушки, так что читать можно хоть на пляже, хоть под дождем, хоть в аквапарке. Впрочем, такие же показатели по влаго- и пылезащищенности имеют и современные смартфоны.
В споре с планшетами и смартфонами производители ридеров обычно достают свой железный аргумент: «зато наши устройства не портят глаза». Изображение на экране смартфона создается при помощи жидких кристаллов, через которые снизу проходит свет, делая картинку видимой. То есть, по сути, экран светит прямо в глаза.
В ридерах светодиоды находятся не снизу, а по краю корпуса и направлены на экран сбоку. То есть мы видим только отраженный свет, как при чтении обычной книги. Кроме того, опасения в случае смартфонов и планшетов вызывает тот вредный синий свет, которого, как пишут в Интернете, слишком много в спектре некоторых экранов.
Но что показали замеры? Программа «Чудо техники» сдала в лабораторию по сертификации источников света четыре устройства: смартфон последней модели почти за 40 тысяч рублей, букридер, на котором можно настраивать цветовую температуру экрана (эта новинка еще не продается в магазинах), электронную читалку с «мягкой», как пишет производитель, подсветкой за 11 тысяч и вариант за 9 тысяч рублей.
Результат оказался неоднозначным. Сильнее всех светился смартфон. Но наибольшая угроза синего исходила не от него, а от самого дешевого ридера.
Подробности — в видеоматериале.
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