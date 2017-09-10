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  • 10.09, 10:35

    Самолет незапланированно сел в Саратове из-за технических неполадок

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    Самолет незапланированно сел в Саратове из-за технических неполадок

    Самолет незапланированно сел в Саратове <nobr>из-за</nobr> технических неполадок

    Самолет «Саратовский авиалиний», который летел из Кирова в Симферополь, совершил незапланированную посадку.

    Ан-148 приземлился в воскресенье утром в воздушной гавани Саратов-Центральный. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что решение о незапланированной посадке было принято по технической причине, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба «Саратовских авиалиний»    : «Рейс авиакомпании „Саратовские авиалинии“ 6В-5837, следующий маршрутом Киров — Симферополь, совершил незапланированную посадку в аэропорту Саратова по технической причине в 7:15 (8:15 по Москве — ред.)».

    На борту самолета находились 72 пассажира. В «Саратовских авиалиниях» уточнили, что их разместили в здании аэровокзала, где их обслуживают согласно авиационным правилам. Они отправятся в Симферополь резервным бортом, передает «Интерфакс».

    Пресс-служба «Саратовских авиалиний»    : «Будет произведена замена воздушного судна на резервный борт. Ориентировочное время вылета в аэропорт Симферополя в 11:30 по местному времени».

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