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  • 10.09, 10:35
    Знаменитая пианистка Лисица сыграла для жителей Донецка под открытым небом. Донецк, музыка и музыканты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗнаменитая пианистка Лисица сыграла для жителей Донецка под открытым небом

    Знаменитая пианистка Лисица сыграла для жителей Донецка под открытым небом

    2 комментария
    Знаменитая пианистка Лисица сыграла для жителей Донецка под открытым небом

    Знаменитая пианистка Лисица сыграла для жителей Донецка под открытым небом

    Знаменитая пианистка Лисица сыграла для жителей Донецка под открытым небом

      В Донецке прошел концерт под открытым небом. Программу под названием «Симфония огня» посвятили 74-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

      Перед публикой выступила знаменитая американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица. Она посетила юго-восток страны уже в третий раз.

      Валентина Лисица, пианистка: «Для людей, для публики эта музыка — как кислород. Они его впитывают. Я это чувствую душой, я чувствую, сколько они мне дают душевного тепла, когда я с ними делюсь музыкой. И это совершенно незабываемое ощущение, его нигде нельзя повторить. И поэтому я приезжаю сюда, я готова приезжать сколько угодно».

      Одна из композиций в исполнении пианистки сопровождалась огненным шоу. За выступлением наблюдали около семи тысяч зрителей.

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