Знаменитая пианистка Лисица сыграла для жителей Донецка под открытым небом

В Донецке прошел концерт под открытым небом. Программу под названием «Симфония огня» посвятили 74-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

Перед публикой выступила знаменитая американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица. Она посетила юго-восток страны уже в третий раз.



Валентина Лисица, пианистка: «Для людей, для публики эта музыка — как кислород. Они его впитывают. Я это чувствую душой, я чувствую, сколько они мне дают душевного тепла, когда я с ними делюсь музыкой. И это совершенно незабываемое ощущение, его нигде нельзя повторить. И поэтому я приезжаю сюда, я готова приезжать сколько угодно».



Одна из композиций в исполнении пианистки сопровождалась огненным шоу. За выступлением наблюдали около семи тысяч зрителей.