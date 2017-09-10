Москва отметила 870-летие грандиозным фейерверком

Москва 9 сентября с размахом отметила день города. Столице исполнилось 870 лет. Первый день празднования завершился грандиозным фейерверком.
Отметили день рождения Москвы на различных площадках свыше шести с половиной миллионов человек. Главными событиями дня стали открытие парка «Зарядье» на месте бывшей гостиницы «Россия» и обновленной к чемпионату мира по футболу Большой спортивной арены в «Лужниках».
Финалом первого дня празднования стал салют, который запустили одновременно с 13 площадок.
Сегодня праздничные мероприятия продолжатся, в связи с чем ряд центральных улиц столицы останется перекрытым для движения транспорта.
Финалом первого дня празднования стал салют, который запустили одновременно с 13 площадок.
Сегодня праздничные мероприятия продолжатся, в связи с чем ряд центральных улиц столицы останется перекрытым для движения транспорта.
Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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