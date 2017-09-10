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  • 10.09, 10:35
    Москва отметила 870-летие грандиозным фейерверком. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква отметила 870-летие грандиозным фейерверком

    Москва отметила 870-летие грандиозным фейерверком

    1 комментарий
    Москва отметила <nobr>870-летие</nobr> грандиозным фейерверком

    Москва отметила 870-летие грандиозным фейерверком

    Москва отметила <nobr>870-летие</nobr> грандиозным фейерверком

      Москва 9 сентября с размахом отметила день города. Столице исполнилось 870 лет. Первый день празднования завершился грандиозным фейерверком.

      Отметили день рождения Москвы на различных площадках свыше шести с половиной миллионов человек. Главными событиями дня стали открытие парка «Зарядье» на месте бывшей гостиницы «Россия» и обновленной к чемпионату мира по футболу Большой спортивной арены в «Лужниках».

      Финалом первого дня празднования стал салют, который запустили одновременно с 13 площадок.

      Сегодня праздничные мероприятия продолжатся, в связи с чем ряд центральных улиц столицы останется перекрытым для движения транспорта.
      Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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