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  • 10.09, 10:35
    В Сочи стартовала спартакиада сотрудников «Газпрома». Газпром, Сочи, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи стартовала спартакиада сотрудников «Газпрома»

    В Сочи стартовала спартакиада сотрудников «Газпрома»

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    В Сочи стартовала спартакиада сотрудников «Газпрома»

    В Сочи стартовала спартакиада сотрудников «Газпрома»

    В Сочи стартовала спартакиада сотрудников «Газпрома»

      В Сочи прошла церемония открытия спартакиады сотрудников «Газпрома», на которую съехались спортсмены из разных регионов России. В программе соревнований — бег, плавание, футбол, волейбол, шахматы и даже нормы ГТО.

      На спартакиаду «Газпрома» в Сочи приехало более 3000 участников со всей страны — от Калининграда до Владивостока. Многие спортсмены впервые участвуют в таких масштабных соревнованиях, но это лишь добавляет азарта. За восемь дней здесь будет разыграно почти 200 комплектов наград, и впервые участники спартакиады будут сдавать нормы ГТО.

      С идеей спартакиады выступили сотрудники краснодарского филиала. Их поддержали в Москве, Уфе, Казани и Ухте. Взрослые команды будут соревноваться в шести видах спорта. Еще с первой спартакиады повелось, что вместе с родителями в соревнованиях участвуют и дети. Молодых спортсменов ждут испытания в плавании, легкой атлетике, шахматах и футболе.

      Кульминацией церемонии открытия спартакиады стал массовый забег на трассе «Формулы-1». На ночной старт зарегистрировалось больше тысячи человек.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Михайлова.

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