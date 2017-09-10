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  • 10.09, 10:35
    Военные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс». Великая Отечественная война, Урал, армия и флот РФ, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс»

    Военные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс»

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    Военные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс»

    Военные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс»

    Военные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс»

      В российской армии сегодня отмечают День танкиста. Во многих подразделениях по этомy поводу устроили показательные заезды на боевых машинах. На уральских полигонах испытали новейшую технику и даже старинные образцы времен Великой Отечественной.

      В Челябинской области накануне праздника устроили подводные заезды на пятиметровой глубине.

      Пока на челябинском полигоне безуспешно пытались топить новейшую технику, в соседнем Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» катались на танке, которому 75 лет. Подбитую машину времен Великой Отечественной подняли из болота в Подмосковье. И перебрали до винтика.

      На соседнем полигоне готовят реконструкцию Сталинградской битвы. Холодная броня получает вторую жизнь, потому к ней относятся с человеческой теплотой.

      Подробнее о праздновании Дня танкиста — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.

      Сегодня в России празднуют День танкиста.

      Опубликовано НТВ 10 сентября 2017 г.

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