Военные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс»

Сегодня в России празднуют День танкиста. Опубликовано НТВ 10 сентября 2017 г.

В Челябинской области накануне праздника устроили подводные заезды на пятиметровой глубине.Пока на челябинском полигоне безуспешно пытались топить новейшую технику, в соседнем Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» катались на танке, которому 75 лет. Подбитую машину времен Великой Отечественной подняли из болота в Подмосковье. И перебрали до винтика.На соседнем полигоне готовят реконструкцию Сталинградской битвы. Холодная броня получает вторую жизнь, потому к ней относятся с человеческой теплотой.Подробнее о праздновании Дня танкиста — в материалеМихаила Чернова.