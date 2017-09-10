Военные экипажи показывают россиянам технику времен ВОВ и танковый «вальс»

В российской армии сегодня отмечают День танкиста. Во многих подразделениях по этомy поводу устроили показательные заезды на боевых машинах. На уральских полигонах испытали новейшую технику и даже старинные образцы времен Великой Отечественной.
В Челябинской области накануне праздника устроили подводные заезды на пятиметровой глубине.
Пока на челябинском полигоне безуспешно пытались топить новейшую технику, в соседнем Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» катались на танке, которому 75 лет. Подбитую машину времен Великой Отечественной подняли из болота в Подмосковье. И перебрали до винтика.
На соседнем полигоне готовят реконструкцию Сталинградской битвы. Холодная броня получает вторую жизнь, потому к ней относятся с человеческой теплотой.
Подробнее о праздновании Дня танкиста — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Пока на челябинском полигоне безуспешно пытались топить новейшую технику, в соседнем Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» катались на танке, которому 75 лет. Подбитую машину времен Великой Отечественной подняли из болота в Подмосковье. И перебрали до винтика.
На соседнем полигоне готовят реконструкцию Сталинградской битвы. Холодная броня получает вторую жизнь, потому к ней относятся с человеческой теплотой.
Подробнее о праздновании Дня танкиста — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Сегодня в России празднуют День танкиста.Опубликовано НТВ 10 сентября 2017 г.
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