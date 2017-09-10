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  • 10.09, 09:04

    Возбуждено дело после гибели восьми человек в ДТП на Урале

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    Возбуждено дело после гибели восьми человек в ДТП на Урале

    Возбуждено дело после гибели восьми человек в ДТП на Урале

    На Урале разбираются в обстоятельствах автокатастрофы, унесшей жизни восьми человек. Возбуждено уголовное дело.

    После аварии с участием трех машин Главное управление МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Катастрофа произошла в субботу на 24-м километре Полевского тракта. Renault с 23 тоннами груза выехал на встречку и столкнулся с двумя уазиками. С первым автомобилем самосвал столкнулся боком, а на другой опрокинулся, после чего съехал в кювет.

    смотретьСамосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших
    Самосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших
    Погибли восемь сотрудников одной из компаний, они находились в УАЗах. Еще четыре человека получили травмы. Детали случившегося выясняют правоохранители.

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