Возбуждено дело после гибели восьми человек в ДТП на Урале

На Урале разбираются в обстоятельствах автокатастрофы, унесшей жизни восьми человек. Возбуждено уголовное дело.
После аварии с участием трех машин Главное управление МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Катастрофа произошла в субботу на 24-м километре Полевского тракта. Renault с 23 тоннами груза выехал на встречку и столкнулся с двумя уазиками. С первым автомобилем самосвал столкнулся боком, а на другой опрокинулся, после чего съехал в кювет.
Погибли восемь сотрудников одной из компаний, они находились в УАЗах. Еще четыре человека получили травмы. Детали случившегося выясняют правоохранители.
Катастрофа произошла в субботу на 24-м километре Полевского тракта. Renault с 23 тоннами груза выехал на встречку и столкнулся с двумя уазиками. С первым автомобилем самосвал столкнулся боком, а на другой опрокинулся, после чего съехал в кювет.
Погибли восемь сотрудников одной из компаний, они находились в УАЗах. Еще четыре человека получили травмы. Детали случившегося выясняют правоохранители.
Комментарии