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  • 10.09, 09:03

    Северокорейские пограничники отпустили российскую яхту

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Aly Song
    Северокорейские пограничники отпустили российскую яхту

    Северокорейские пограничники отпустили российскую яхту

    Северокорейские пограничники отпустили российскую яхту
  • Фото: Reuters © 2017, Aly Song

    • Пограничники КНДР решили не буксировать задержанную российскую яхту в порт и просто отпустили. Об этом сообщили в представительстве МИД во Владивостоке.

    Дипломаты уточнили, что информация о задержании яхты «Надежда» поступила из Морского спасательно-координационного центра в 13:00 по местному времени, а уже в 13:40 стало известно, что судно свободно и следует прежним курсом.

    Представитель МИД РФ предположил, что «корейские пограничники решили не буксировать яхту в порт, а отпустили».

    По данным яхт-клуба «Семь футов», экипаж яхты «Надежда» состоит из двух человек.

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