Северокорейские пограничники отпустили российскую яхту

Пограничники КНДР решили не буксировать задержанную российскую яхту в порт и просто отпустили. Об этом сообщили в представительстве МИД во Владивостоке.

Дипломаты уточнили, что информация о задержании яхты «Надежда» поступила из Морского спасательно-координационного центра в 13:00 по местному времени, а уже в 13:40 стало известно, что судно свободно и следует прежним курсом.



Представитель МИД РФ предположил, что «корейские пограничники решили не буксировать яхту в порт, а отпустили».



По данным яхт-клуба «Семь футов», экипаж яхты «Надежда» состоит из двух человек.