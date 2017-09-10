Северокорейские пограничники отпустили российскую яхту

Пограничники КНДР решили не буксировать задержанную российскую яхту в порт и просто отпустили. Об этом сообщили в представительстве МИД во Владивостоке.
Дипломаты уточнили, что информация о задержании яхты «Надежда» поступила из Морского спасательно-координационного центра в 13:00 по местному времени, а уже в 13:40 стало известно, что судно свободно и следует прежним курсом.
Представитель МИД РФ предположил, что «корейские пограничники решили не буксировать яхту в порт, а отпустили».
По данным яхт-клуба «Семь футов», экипаж яхты «Надежда» состоит из двух человек.
Представитель МИД РФ предположил, что «корейские пограничники решили не буксировать яхту в порт, а отпустили».
По данным яхт-клуба «Семь футов», экипаж яхты «Надежда» состоит из двух человек.
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