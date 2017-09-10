Американка угнала скорую и устроила гонки с полицией

Ну и что же здесь криминального: в
Лас-Вегасе, Невада, женщина угнала автомобиль скорой помощи и, удирая от полиции, доехала на нем до границы с Калифорнией.
Реанимобиль женщина угнала от аптеки, где его припарковали спасатели. Полиция преследовала угонщицу около 80 километров — до границы с соседней Калифорнией.
В операции по задержанию нарушительницы участвовали полиция Лас-Вегаса, патрульные штатов Невада и Калифорния. Также пришлось привлечь вертолет.
Угоншицу скорой также пытались задержать с помощью шипов для прокалывания шин. Имя задержанной не раскрывается, сообщает AP.
В операции по задержанию нарушительницы участвовали полиция Лас-Вегаса, патрульные штатов Невада и Калифорния. Также пришлось привлечь вертолет.
Угоншицу скорой также пытались задержать с помощью шипов для прокалывания шин. Имя задержанной не раскрывается, сообщает AP.
Комментарии