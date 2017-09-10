Американка угнала скорую и устроила гонки с полицией

Ну и что же здесь криминального: в Лас-Вегасе , Невада, женщина угнала автомобиль скорой помощи и, удирая от полиции, доехала на нем до границы с Калифорнией.

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Реанимобиль женщина угнала от аптеки, где его припарковали спасатели. Полиция преследовала угонщицу около 80 километров — до границы с соседней Калифорнией.



В операции по задержанию нарушительницы участвовали полиция Лас-Вегаса, патрульные штатов Невада и Калифорния. Также пришлось привлечь вертолет.



Угоншицу скорой также пытались задержать с помощью шипов для прокалывания шин. Имя задержанной не раскрывается, сообщает AP.

